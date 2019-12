Comment Pep Guardiola a changé la face du foot

Il a entraîné la plus belle équipe de tous les temps à Barcelone et sublimé le jeu de possession. Il a dépoussiéré la Bundesliga et bousculé ses dogmes. Après avoir apprivoisé les codes de la Premier League, Pep Guardiola, le manager de Manchester City continue aujourd'hui de creuser son idée de jeu. Et de gagner.

Pep Guardiola. © getty