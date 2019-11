Un titre inattendu en 2016, trois saisons difficiles avec trois changements d'entraîneur et une renaissance sous la houlette de Brendan Rodgers. Youri Tielemans et Leicester City bousculent la hiérarchie en Premier League.

Un entraîneur, un joueur et un coucher de soleil. Une image magnifique mais rare. C'était le 8 juillet, au moment où le ciel d'Evian-les-Bains rougissait. Dans le lointain, on pouvait apercevoir le lac de Genève. À l'avant-plan, Brendan Rodgers et Youri Tielemans avaient le sourire. Le jeune Belge, âgé de 22 ans seulement, avait signé à Leicester City et avait immédiatement rejoint le stage en France.

...