Felice Mazzu a fait preuve d'optimisme face à la presse mardi, à la veille de rencontrer Liverpool, tenant du titre. "Le plus important pour notre équipe demain est de croire à un bon résultat", a confié l'entraîneur de Genk. "C'est ce que nous avons fait contre Naples (0-0) et c'est ce que nous devrons faire contre Liverpool. L'envie de jouer un bon match doit absolument être présente."

En conférence de presse, Mazzu a mis l'accent sur la passion au sein de l'équipe. "Contre Naples, les gars ont réalisé un travail parfait, mais aussi contre Mouscron et le Standard samedi. Après le match contre le Standard, il y avait beaucoup de frustration, mais nous avons joué notre jeu. Et l'envie de gagner était grande. Nous avons beaucoup progressé ces dernières semaines. Le onze a plus d'automatismes et les joueurs comprennent mieux comment je veux qu'ils jouent. Le football offensif est important, mais défendre de manière compacte l'est aussi."

"Le duel contre Liverpool sera naturellement tout autre que ceux contre Naples et le Standard", a poursuivi Mazzu. "Tout le monde espère un nouvel exploit, mais ce ne sera évidement pas facile. Liverpool a pris un départ fantastique en Angleterre et est sans aucun doute l'une des meilleures équipes d'Europe. Je pense que c'est même peut-être la meilleure en ce moment. Ils marquent facilement, ont des attaquants très rapides et, de plus, il y a beaucoup d'expériences dans l'équipe. Leur système de pressing haut fonctionne à merveille. Ils jouent bien au football, mais envoient parfois un long ballon dans la profondeur pour profiter de la vitesse de leurs attaquants. Nous devrons rester très attentifs derrière durant toute la rencontre."

A 5 derrière?

Mazzu voit quand même des possibilités. "Manchester United a disputé dimanche un bon match contre Liverpool (1-1). Leur système à cinq derrière a parfaitement fonctionné. Jouer avec cinq défenseurs, c'est une option, mais nous en avons beaucoup."

"Salah n'était pas là dimanche", a ajouté le T1 de Genk. "Je ne sais pas s'il sera là demain, mais son absence fait quand même une différence. Leurs schémas offensifs sont différents sans lui, moins dans la profondeur."

Mazzu peut compter sur un effectif presque au complet pour mardi. Danny Vukovic, blessé de longue date, est indisponible, tout comme le Brésilien Neto Borges. Tous les autres sont aptes à jouer. Joseph Paintsil et Jakub Piotrowski n'ont pas été sélectionnés.