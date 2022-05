Mercredi soir, Cyriel Dessers a inscrit son nom dans les livres d'histoire du football. Pas en tant que premier vainqueur belge de la Conference League, mais en tant que premier meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Et ce n'est pas arrivé très souvent dans l'histoire du football belge.

Avez-vous déjà entendu parler de Guillermo Stabilé, Milos Milutinovic ou Samuel Hickson ? Probablement que non. Il s'agit de trois footballeurs qui ont été un jour les premiers meilleurs buteurs d'une compétition de football. La première Coupe du monde en 1930 pour l'Argentin, la première édition de la Coupe des clubs champions européens en 1956 pour le Yougoslave et la première saison de la D1 belge belge en 1896 pour le dernier mentionné. Cyriel Dessers a rejoint cette liste mercredi soir en restant en tête du classement des meilleurs buteurs de la toute nouvelle Conference League.

L'attaquant de Feyenoord a signé dix réalisations en treize rencontres, dont certaines très importantes dans le parcours des Néerlandais. Il y en a eu quatre en quart de finale contre le Slavia Prague et deux en demi-finale contre l'Olympique de Marseille. Dans son sillage, l'attaquant de l'AS Roma Tammy Abraham, n'a pas pu lui contester le titre à l'occasion de la finale de la Conference League , qui se déroulait à Tirana. Malgré leurs grandes formes, ils ont été muselé par leurs opposants directs.

Sept prédécesseurs belges

Un compatriote qui termine meilleur buteur dans une compétition européenne ? C'est assez rare, mais pas unique dans l'histoire. Le dernier cas de figure est d'ailleurs assez récent puisqu'il s'agit de Romelu Lukaku lors de la saison 2014-15. Le Diable Rouge avait marqué huit buts pour Everton en Europa League. C'est d'ailleurs le seul Belge a avoir réalisé cette performance au sein d'une équipe étrangère.

Romelu Lukaku avait terminé meilleur réalisateur de l'Europa League lors de la saison 2014-15. © iStock

Avant cela, il fallait remonter à 1993, année lors de laquelle Alex Czerniatynski était devenu meilleur buteur de la Coupe des vainqueurs de coupe avec l'Antwerp (7 buts). Le Great Old perdra d'ailleurs la finale de l'épreuve contre Parme. Les premiers Belges à devenir meilleurs buteurs d'une grande compétition européenne furent Roger Claessen et Paul Van Himst lors de la saison 1966-67. Le premier, le fut en Coupe des vainqueurs de coupe et le second en Coupe des clubs champions européens (C1). A ce jour, c'est la seule fois qu'un joueur issu du plat pays a été consacré meilleur réalisateur dans la plus grande compétition européenne.

D'autres belges ont aussi terminé à la première place du classement des buteurs dans une compétition européenne. Il s'agit de François Van der Elst et d'Eddy Voordeckers.

Cyriel Dessers est donc le 8e Belge (même s'il porte les couleurs du Nigéria en sélection) à réaliser cette performance.

Nom Saison Nombre de buts marqués Nom de la compétition Paul Van Himst (Anderlecht) 1966-1967 6 Coupe des clubs champions européens Roger Claessen (Standard) 1966-1967 10 Coupe des vainqueurs de coupe Paul Van Himst (Anderlecht) 1969-1970 10 Coupe d'Europe des villes de foire François Van der Elst (Anderlecht) 1977-1978 6 Coupe des vainqueurs de coupe Eddy Voordeckers (Standard) 1981-1982 6 Coupe des vainqueurs de coupe Alex Czerniatynski (Antwerp) 1992-1993 7 Coupe des vainqueurs de coupe Romelu Lukaku (Everton) 2014-2015 8 Europa League

Avez-vous déjà entendu parler de Guillermo Stabilé, Milos Milutinovic ou Samuel Hickson ? Probablement que non. Il s'agit de trois footballeurs qui ont été un jour les premiers meilleurs buteurs d'une compétition de football. La première Coupe du monde en 1930 pour l'Argentin, la première édition de la Coupe des clubs champions européens en 1956 pour le Yougoslave et la première saison de la D1 belge belge en 1896 pour le dernier mentionné. Cyriel Dessers a rejoint cette liste mercredi soir en restant en tête du classement des meilleurs buteurs de la toute nouvelle Conference League. L'attaquant de Feyenoord a signé dix réalisations en treize rencontres, dont certaines très importantes dans le parcours des Néerlandais. Il y en a eu quatre en quart de finale contre le Slavia Prague et deux en demi-finale contre l'Olympique de Marseille. Dans son sillage, l'attaquant de l'AS Roma Tammy Abraham, n'a pas pu lui contester le titre à l'occasion de la finale de la Conference League , qui se déroulait à Tirana. Malgré leurs grandes formes, ils ont été muselé par leurs opposants directs.Un compatriote qui termine meilleur buteur dans une compétition européenne ? C'est assez rare, mais pas unique dans l'histoire. Le dernier cas de figure est d'ailleurs assez récent puisqu'il s'agit de Romelu Lukaku lors de la saison 2014-15. Le Diable Rouge avait marqué huit buts pour Everton en Europa League. C'est d'ailleurs le seul Belge a avoir réalisé cette performance au sein d'une équipe étrangère.Avant cela, il fallait remonter à 1993, année lors de laquelle Alex Czerniatynski était devenu meilleur buteur de la Coupe des vainqueurs de coupe avec l'Antwerp (7 buts). Le Great Old perdra d'ailleurs la finale de l'épreuve contre Parme. Les premiers Belges à devenir meilleurs buteurs d'une grande compétition européenne furent Roger Claessen et Paul Van Himst lors de la saison 1966-67. Le premier, le fut en Coupe des vainqueurs de coupe et le second en Coupe des clubs champions européens (C1). A ce jour, c'est la seule fois qu'un joueur issu du plat pays a été consacré meilleur réalisateur dans la plus grande compétition européenne.D'autres belges ont aussi terminé à la première place du classement des buteurs dans une compétition européenne. Il s'agit de François Van der Elst et d'Eddy Voordeckers.Cyriel Dessers est donc le 8e Belge (même s'il porte les couleurs du Nigéria en sélection) à réaliser cette performance.