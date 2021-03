Une fois encore, Erling Haaland sera l'arme absolue de l'attaque de Dortmund mardi en Ligue des champions contre Séville (21h00, 20h00 GMT), mais le club allemand se demande combien de temps encore il pourra garder son prodige de 20 ans, déjà courtisé dans toute l'Europe.

Vainqueur 3-2 du huitième de finale aller en Andalousie avec un doublé du Norvégien, le Borussia est en ballottage très favorable pour accéder aux quarts de finale, malgré l'absence pour blessure de Jadon Sancho, l'autre star de l'attaque, meilleur pourvoyeur de passes décisives pour Haaland.

Privé de son "Mur jaune", le BVB s'en remettra comme souvent cette saison à son "colosse jaune" (1,95 m, 85 kg), qui détient plusieurs records européens de précocité: à Séville, il est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer 10 buts en seulement sept matches pour un seul club dans la compétition reine de l'UEFA.

Et dans sa très jeune carrière, il a déjà fait mouche 18 fois en 13 rencontres de Ligue des champions, avec son ex-équipe de Salzbourg puis avec le BVB.

Un autre jalon lui tend les bras dès ce mardi: celui de Kylian Mbappé, auteur de 19 buts en Ligue des champions avant son 21e anniversaire.

Le défi à Lewandowski

Samedi en Bundesliga, Haaland a brillamment défié son aîné et modèle Robert Lewandowski, en marquant un doublé contre le Bayern dans les neuf premières minutes du "Klassiker". Le Polonais a toutefois rappelé qui était le maître, en claquant un triplé dans la foulée (4-2 pour le Bayern).

Sorti à l'heure de jeu pour un coup sur la cheville, Haaland devrait toutefois tenir sa place mardi.

Malgré la défaite, assénait dimanche matin le quotidien populaire Bild, le match de Munich a prouvé une chose: "Erling Haaland ne doit être vendu cet été sous aucun prétexte, même si un cheikh arrive avec 100 ou 200 millions (...) il est l'assurance-vie de Dortmund".

Ces exploits à répétition suscitent évidemment la convoitise, bien que son contrat à Dortmund coure jusqu'en 2024. "Il n'y a pas plus de dix clubs qui peuvent se payer Haaland et lui donner la carrière qu'il espère après son passage à Dortmund", a déjà dit son agent Mino Raiola.

Chelsea et le Real Madrid sont les plus souvent cités. Ils pourraient faire usage d'une clause de départ qui, selon la presse, s'élève à 105 millions d'euros. Une belle plus-value en perspective pour Dortmund, qui avait acquis ce jeune espoir pour 20 millions en janvier 2020.

Ciblé par Tuchel

Selon le site allemand Sport1, le coach de Chelsea Thomas Tuchel, ancien entraîneur de Dortmund - à qui le propriétaire des Blues Roman Abramovitch a promis 260 millions d'euros pour le mercato - , chercherait même à faire venir ensemble les deux fers de lance du Borussia, Haaland et Sancho.

Les opportunités pour Haaland ne vont pas manquer ces deux prochaines années, si l'on considère que les clubs les plus riches du continent doivent préparer la relève d'une génération de buteurs qui ont tous dépassé la trentaine: Karim Benzema (33 ans, Real), Cristiano Ronaldo (36 ans, Juve), Olivier Giroud (35 ans, Chelsea), Sergio Agüero (32 ans, Manchester City), ou même... Robert Lewandowski (32 ans, Bayern).

"Beaucoup de choses sont possibles, je ne peux rien exclure", a déclaré l'entraîneur du Bayern Hansi Flick, interrogé sur un possible recrutement du Norvégien, "mais beaucoup de clubs sont intéressés".

A Dortmund, le mieux que l'on puisse faire est de calmer le jeu: "Je ne crois pas qu'il y aura des folies cet été sur le marché des transferts", a prédit samedi le patron de Dortmund Hans-Joachim Watzke, partagé entre le besoin de renflouer des caisses vidées par la pandémie et l'envie de garder encore un peu son diamant, prêt à conduire le BVB dans le top 8 européen.

