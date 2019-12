Combien Bruges et Genk ont-ils gagné grâce à la Ligue des champions?

Fort de ses six victoires dans la phase de groupes, et seule équipe à avoir réussi cette performance, le Bayern Munich a bouclé l'année 2019 en Ligue des Champions avec un pactole record de 74,19 millions d'euros reçu de l'UEFA. Les deux clubs belges engagés cette saison, le KRC Genk et le Club Bruges, ne quittent pas la Ligue des Champions les mains vides. Les champions de Belgique repartent avec 23,906 millions et Bruges avec 27,922.