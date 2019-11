Elias Cobbaut, 22 ans, a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale. "Je ne m'y attendais pas", a confié le joueur d'Anderlecht mercredi à Tubize en conférence de presse.

"J'ai été un peu surpris d'être repris. Je ne m'y attendais pas. Mais c'est vraiment quelque chose de fantastique", a explique Cobbaut. Quelques heures après l'annonce de sa sélection, Cobbaut jouait sur la pelouse de Zulte Waregem avec Anderlecht. "C'est toujours difficile de rester concentré le soir de sa première sélection, surtout quand on joue", a souri le défenseur. "J'ai connu des hauts et des bas à Anderlecht, mais depuis quelques semaines j'évolue à un bon niveau."

Avec les absences de Jan Vertonghen et de Vincent Kompany, auxquelles pourraient s'ajouter celle de Thomas Vermaelen, Cobbaut pourrait même recevoir du temps de jeu. "Si j'ai la chance de jouer, j'essayerai de faire de mon mieux. Pour le moment, je joue en défense centrale à Anderlecht, mais je peux aussi jouer sur un flanc. Je ne pense pas à l'Euro, je veux d'abord profiter de ma première sélection et apprendre des autres joueurs. Le fait d'être un gaucher est un avantage, mais nous verrons si Roberto Martinez compte m'utiliser."

La sélection de Cobbaut a suscité des interrogations parmi certains supporters des Diables Rouges. Cobbaut se montre serein par rapport à ça. "Des choses positives et négatives sont dites sur chaque joueur de football. Je n'écoute que les gens qui sont proches de moi."