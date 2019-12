Club Bruges - Real Madrid : David contre Goliath

Peter t'Kint Peter T'Kint is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Ou le Mont Everest face aux dunes de Zeebruges. Quelle est, en chiffres, la différence entre le Club Bruges et son hôte de ce soir, le Real Madrid? D'après Deloitte, le club espagnol est le plus riche du monde. On évoque souvent un rapport de un à dix. Mais il n'y a aucun risque que ce soit aussi le score final ce mercredi. Aperçu.

© Mutsu Kawamori/AFLO