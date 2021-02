Clinton Mata était forcément déçu par l'élimination du Club de Bruges dès les seizièmes de finale de l'Europa League après une défaite au Jan Breydel contre le Dynamo Kiev (0-1) lors du match retour après un partage acquis à l'aller en Ukraine (1-1). "Il y a beaucoup de déception car nous avions à coeur d'essayer de faire quelque chose de grand. On a eu nos moments pour tuer le match mais on a pas su en profiter", a dit le latéral droit.

"Nos adversaires sont venus une fois devant le but et ils la mettent au fond", a ajouté Mata au micro de la RTBF. "Nous sommes assez forts pour nous relever. Il faut se focaliser et regarder de l'avant. Je pense que nous avions le contrôle du ballon mais cela ne veut pas dire que nous avions match gagné. Nous n'avons pas tué le match. Cela fait partie du foot, il faut l'accepter."

Jeudi, le Club de Bruges était largement déforcé par de nombreuses contaminations au coronavirus. Outre son entraîneur Philippe Clement, absent, l'équipe a dû évoluer sans Hans Vanaken, Noa Lang ou encore Charles De Ketelaere. "Tout nous a souri jusqu'à présent. Nous sommes en train de vivre un moment difficile. Mais nous avons un noyau assez large pour combler des absences. Tout le monde a tout donné ce soir, il faut souligner la combativité. Nous devons rester positifs et nous concentrer sur le match de dimanche", a ponctué Clinton Mata.

