Claudio Ranieri nouvel entraîneur de l'AS Rome

Ranieri, champion d'Angleterre à la surprise générale avec Leicester en 2016, a déjà entraîné la Roma, de 2009 à 2011. Il en a aussi très brièvement porté les couleurs au début de sa carrière de joueur en 1973.

"Nous sommes ravis de souhaiter un bon retour à Claudio Ranieri", a déclaré le président américain du club giallorosso James Pallotta, cité dans un communiqué. "Notre objectif cette saison est de finir le plus haut possible au classement et de nous qualifier pour la Ligue des champions. C'est pour cette raison que nous voulions un entraîneur qui connaisse le club, comprenne son environnement et soit capable de motiver les joueurs. Claudio réunit toutes ces caractéristiques et il s'est montré très enthousiaste au moment d'accepter ce nouveau défi", a ajouté Pallotta.

Actuellement 5e de Serie A, la Roma vise l'une des quatre premières places qui offrent une qualification pour la Ligue des champions. Lundi, les Romains accueilleront Empoli (17e) dans le cadre de la 27e journée de Serie A.

A la peine en championnat, 'La Louve' a également été éliminée mercredi en 8e de finale de la Ligue des champions par Porto. Cette défaite, qui intervient après une élimination très lourde en Coupe d'Italie (7-1 contre la Fiorentina) et un revers 3-0 face à la Lazio dans le derby de Rome, a été fatale à Eusebio Di Francesco.

Jeudi, le club romain a également annoncé le départ du directeur sportif espagnol Monchi, arrivé à la fin de la saison 2016-2017.