Le championnat espagnol reprend ses droits, avec un duel annoncé sulfureux entre les deux meilleurs ennemis du football ibère.

LE FAVORI : ENFIN UN DOUBLÉ POUR LE REAL ?

Le rêve de Florentino Pérez a tourné court. Si la nouvelle couronne européenne de son Real est le plus beau des lots de consolation, le président madrilène n'a pas digéré la décision de Kylian Mbappé, que toute la Casa Blanca attendait comme le nouvel emblème du madridismo. C'est finalement sans le Français, mais avec un noyau champion d'Europe et renforcé par le prometteur Aurélien Tchouaméni que le Real se prépare à défendre ses trophées collectifs, et à récolter des sacres individuels. Dominateurs tout au long de la saison écoulée, Karim Benzema et Thibaut Courtois devraient bientôt être distingués, poursuivant le règne blanc sur les dernières années du football mondial.

Karim Benzema réalisera-t-il une nouvelle saison exceptionnelle sous la tunique merengue ? Eden Hazard peut-il enfin se montrer à son avantage ? © iStock

Avant de repartir à la conquête de l'Europe, le Real devra tâcher de conserver sa couronne nationale. Une mission complexe quand on constate que ces trente dernières années, la Casa Blanca n'a réussi le doublé qu'à une reprise sur la scène nationale (en 2007 puis 2008), contraste saisissant avec son récent et exceptionnel triplé continental. Si la Belgique rêve d'une saison marquée du sceau d'Eden Hazard, les contre-attaques éclair de la Maison Blanche semblent devenues la propriété d'un Vinicius Junior qui s'est hissé au rang des talents offensifs les plus redoutables de la planète.

LE CHALLENGER : LE TAPIS DU BARCA

C'est une forme de all-in. Dilapider tous ses biens pour espérer refaire fortune. La victoire est incertaine, mais doit obligatoirement être au bout du chemin pour le Barça de Xavi, auteur d'un mercato qui tutoie les 200 millions d'euros malgré des finances en péril. Montages financiers et chantage aux gros contrats doivent permettre d'enregistrer les nombreuses recrues d'un club qui a perdu de son élégance historique pour tenter de retrouver sa place au sommet. Si la Liga finit par valider les combines de Joan Laporta, les Catalans seront renforcés d'une impressionnante armada, avec le buteur polonais Robert Lewandowski en figure de proue.

En plus de l'ancienne machine à marquer du Bayern, Xavi pourrait alors compter sur l'arrivée de Franck Kessié au coeur du jeu, Raphinha dans les couloirs et Jules Koundé et Andreas Christensen derrière. Pour couronner le tout, le nom de Bernardo Silva circule également dans les travées du Camp Nou. Avec une telle prise de risques, gagner ne serait plus une option, mais carrément une obligation.

Robert Lewandowski doit empiler les buts au Barça comme il le faisait au Bayern. De quoi pouvoir rivaliser avec l'éternel rival du Real Madrid. © iStock

LE TALENT : LE NOUVEAU RING DE MOHAMED-ALI CHO

Parmi la foule de talents produits à un rythme industriel par l'Hexagone, le nom de Mohamed-Ali Cho s'est taillé une place de choix la saison dernière. Né en 2004, l'attaquant compte déjà plus de cinquante apparitions sur les pelouses de Ligue 1, maillot du SCO d'Angers sur les épaules. De quoi attirer les regards affûtés des scouts de la Real Sociedad, assez convaincus du talent de l'homme au patronyme de boxeur pour persuader leurs dirigeants de poser onze millions d'euros sur ses jeunes pieds. S'il n'a marqué que quatre fois, l'attaquant a plus fait trembler les esprits que les filets, et les Basques ont dû dribbler l'OM, le Betis ou Salzbourg pour tenter d'en faire le nouvel Antoine Griezmann.

A l'Atlético, Axel Witsel pourrait être utilisé non seulement au coeur du jeu, mais aussi en défense centrale. © iStock

LE TRANSFERT : AXEL WITSEL

Libre de tout contrat et donc particulièrement convoité, Axel Witsel était un temps proche de la Canebière marseillaise, mais s'est finalement laissé convaincre par le discours toujours passionné de Diego Simeone. El Cholo a de la suite dans les idées, et ne voit visiblement pas seulement le Diable rouge comme une option au coeur de son milieu de terrain. Lors de la préparation, le coach argentin a ainsi utilisé son nouveau Belge en défense centrale, avec une réussite qui pourrait le convaincre de réitérer l'expérience en championnat. Et offrir à Roberto Martinez un coup de pouce indirect en vue de la prochaine Coupe du monde, pour soulager une Belgique qui souffre quand elle doit se préoccuper de ses arrières ?

SURPRENANT : DIEGO LOPEZ, 40 ANS TOUJOURS GARDIEN

Aux yeux d'une Espagne presque entièrement dévolue au culte de San Iker, dernier rempart de la Roja double championne d'Europe et championne du monde, l'évènement a des allures de crime de lèse-majesté. En janvier 2013, quand José Mourinho profite d'une blessure au pouce d'Iker Casillas pour transférer Diego Lopez au Real, le Special One ne tarde pas à déclarer qu'il trouve le nouveau venu meilleur que le gardien mythique des perches de la maison blanche. Si la suite de l'histoire réinstallera Casillas dans le but madrilène pour la conquête de la Décima, elle a aussi offert un bon coup de boost à la trajectoire de Lopez.

Diego Lopez n'est pas encore en quarantaine en Liga. Il défendra les perches du Rayo Vallecano cette saison. © iStock

Parti au Milan AC, puis longtemps installé à l'Espanyol, le gardien a fêté ses 40 ans en novembre dernier, et décroché un nouveau contrat quelques mois plus tard. Désormais au Rayo Vallecano, il n'est qu'à treize longueurs de la barre des 400 matches disputés en Liga. Pourra-t-il la franchir cette année ?

