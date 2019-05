Clap de fin pour Griezmann, pour la C1 et pour le maintien en Liga

Tour d'honneur pour Antoine Griezmann: en partance de l'Atlético Madrid, l'attaquant français va vivre contre Levante son ultime match avec les "Colchoneros" samedi pour la 38e et dernière journée du Championnat d'Espagne, centrée sur la course à l'Europe et l'infime espoir du relégable Gérone.

© belga