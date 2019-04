Burnley, sans Steven Defour blessé à l'aine, a tenu une mi-temps mais s'est finalement incliné sur sa pelouse face à Manchester City (0-1) dimanche lors de la trente-sixième journée de Premier League. Les Citizens (92 points), privés de Kevin De Bruyne pour une blessure à la cuisse mais avec Vincent Kompany toute la rencontre, reprennent la tête du championnat d'Angleterre avec une unité d'avance sur Liverpool.

Liverpool avait mis la pression vendredi sur Manchester City en l'emportant largement dans son stade face à la lanterne rouge Huddersfield (5-0). Les troupes de Pep Guardiola ont finalement dû leur salut à une réalisation de Sergio Aguero à la 63e à Burnley.

France

Lille s'est rapproché un peu plus de la prochaine Ligue des champions en confortant sa deuxième place dimanche lors de la trente-quatrième journée du championnat de France. Les Nordistes l'ont emporté facilement à domicile contre Nimes (5-0) qui a aligné Baptiste Guillaume pendant 65 minutes. Les Lillois reprennent ainsi six points d'avance sur l'Olympique lyonnais de Jason Denayer qui s'était imposé vendredi à Bordeaux (2-3).

En même temps, Amiens et Strasbourg, avec Matz Sels, se sont neutralisés (0-0), tout comme Angers et Reims, avec Bjorn Engels et Thomas Foket (1-1). Au classement, Reims (49 points) est huitième tandis que Strasbourg (45 unités) est dixième.

Italie

Le Chievo Vérone, déjà relégué, a obtenu le point du match nul à domicile face à Parme (1-1) lors de la trente-quatrième journée du championnat d'Italie. Sofian Kiyine est monté au jeu à la 79e pour les locaux qui occupent toujours la position de lanterne rouge avec 15 unités.