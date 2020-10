Qui dit nouvelle saison, dit aussi nouvelle édition de FIFA. On vous fait la liste des cinq choses qui doivent vous faire craquer pour cette nouvelle mouture.

Des dribbles plus accessibles

Le dribble est l'un des aspects les plus importants du football, et il était difficile pour FIFA de l'ignorer. La nouvelle édition a donc simplifié les choses, grâce à un système de dribbles flambant neuf, qui permet au joueur de réagir encore plus rapidement aux mouvements effectués avec le stick analogique gauche. Il suffit alors de maintenir le stick droit, et le défenseur adverse risque d'être mis en boîte.

Mais attention : défendre et même garder les perches se fera également plus facilement. Vous pourrez protéger votre ballon beaucoup plus facilement, et votre gardien réagira plus rapidement face au ballon. De quoi contenter tous les types de joueurs.

Contrôler le joueur sans ballon

Si une chose pouvait bien être frustrante, c'était l'absence de contrôle sur vos coéquipiers. L'un appelle trop vite en profondeur, l'autre ne le fait pas du tout, et la tension n'est jamais bien loin. Dans FIFA 21, le stick analogique droit pourra résoudre ce problème, et permettre d'envoyer là où vous le désirez le joueur susceptible de faire un appel dans l'espace.

Il est même possible d'abandonner le contrôle du joueur en possession du ballon, et de prendre celui de son coéquipier pour réaliser l'appel idéal. Une possibilité bienvenue pour mettre à mal la défense de fer de votre adversaire.

FUT en mode coop

En quelques années, le mode FIFA Ultimate Team est devenu la figure de proue d'EA Sports. FIFA permet d'y construire sa propre équipe en ligne, et d'affronter des joueurs du monde entier. Jusqu'à présent, il n'était possible de faire que des un-contre-un. Quand des amis étaient invités à la maison, les parties en coopération étaient réservées aux "vraies équipes", dans le mode coup d'envoi.

Les choses ont changé. Avec le mode coop, vous pouvez désormais jouer ensemble contre d'autres joueurs en Division Rivals. Tout ça sans vous faire de soucis sur votre score hebdomadaire ou vos crédits, car ce mode offre aussi des récompenses.

Un mode carrière qui évolue (enfin)

Alors que le mode FUT évolue sensiblement chaque année, le mode carrière reste celui qui rassemble le plus de joueurs. Sans pour autant connaître de grandes évolutions, ce qui amenait une certaine dose de frustration chez les gamers.

FIFA 21 change la donne, avec un mode carrière bouleversé. L'une des adaptations les plus importantes est l'introduction de la simulation interactive des matches. Alors que tout contrôle sur l'équipe était auparavant impossible lors d'un match simulé, il est désormais possible d'intervenir en faisant les changements adaptés, qu'ils soient tactiques ou qu'ils injectent de la fraîcheur dans l'équipe. Il devient même possible de prendre brièvement le contrôle sur les phases principales, pour frapper un coup franc important, par exemple, avant de reprendre la vue depuis le banc de touche.

Le jeu de tous les superlatifs

Pro Evolution Soccer grappille petit à petit du terrain sur le monopole de FIFA. La franchise développée par Konami s'est ainsi offert les droits exclusifs de la Juventus et de l'AS Roma, ainsi que ceux des stades du Bayern et du Barça. Le jeu d'EA Sports reste cependant le plus grand jeu de football du monde, avec ses 17.000 joueurs, répartis dans 700 équipes qui disputent les trente plus grandes compétitions.

De son côté, FIFA a décroché l'exclusivité sur plusieurs compétitions, notamment la Champions League et l'Europa League, mais aussi de grands championnats comme la Premier League, la Bundesliga et La Liga. Trois compétitions qu'il est possible de vivre dans les vrais stades, à l'exception du Camp Nou et de l'Allianz Arena. Au total, ce sont près de nonante enceintes qui sont au programme de FIFA 21.

Si vous êtes plutôt ambiance locale, vous pourrez évidemment opter pour une équipe de la Jupiler Pro League. Histoire de redonner des couleurs continentales au football belge, par exemple ?

