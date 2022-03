Après le partage contre l'Irlande, les Diables Rouges reçoivent le Burkina Faso à Anderlecht. Sport/Foot Magazine a sélectionné cinq joueurs burkinabés à surveiller.

Abdoul Fessal Tapsoba

L'attaquant du Standard Abdoul Tapsoba (20 ans) porte les couleurs rouge et blanche du club depuis 2019. Il n'y est pas vraiment un incontournable puisqu'il n'a marqué que deux fois en 16 matches. Avant son départ d'Afrique, il a été élu promesse de l'année dans le chammpionnat de Côte d'Ivoire. Il a d'abord été loué par le Standard pour évoluer avec les U21. Convaincu, les Rouches l'ont ensuite acheté et il a été promu en équipe première. En mars 2021, il effectue ses débuts avec l'équipe nationale du Burkina Faso. Il a ensuite été repris par la CAN.

Abdoul Tapsoba, à ne pas confondre avec Edmond, le défenseur de Leverkusen © iStock

Hervé Koffi

Tapsoba n'est pas le seul Burkinabé qui joue en première division belge. Le gardien de but des Étalons défend aussi avec succès les perches de Charleroi depuis cette saison. Hervé Koffi est le numéro 1 de son pays depuis 2016 et a montré lors de la dernière Coupe d'Afrique, entre autres, qu'il était une valeur sûre de son équipe.

Il se distingue grâce à ses excellents réflexes et à ses relances précises et lointaines. Il a été capable de conquérir les coeurs des supporters de Mouscron, de Charleroi et de son pays. Jeudi dernier, le Burkina Faso a perdu 5-0 contre le Kosovo, mais c'était sa doublure, Farid Ouédraogo, qui défendait les buts. Il n'aura pas vraiment remis en cause le statut du numéro 1.

Hervé Koffi garde les perches des Etalons avec brio. © iStock

Hassane Bandé

Le nom d'Hassane Bandé (23 ans) est également familier des amateurs de football belges. C'est sous les couleurs du FC Malines qu'il effectue ses débuts chez les pros en 2017. Il s'offre ensuite un transfert à l'Ajax mais y subit une grave blessure juste avant le coup d'envoi de la saison 2018-19. Lors d'un match amical de préparation contre Anderlecht, il se fracture le péroné et souffre d'une déchirure du ligament croisé.

Hassane Bandé, une bonne affaire pour les caisses malinoises, moins pour celles de l'Ajax. © iStock

"Le problème, ce n'est pas moi mais l'Ajax. Après ma guérison, le club ne m'a pas aidé à recommencer à jouer", explique l'attaquant quand on lui demande de revenir sur cette période.

Afin de le faire revenir à son meilleur niveau, il a été prêté au club suisse du FC Thoune pendant un an et demi. On ne peut pas dire que le succès fut au rendez-vous. En 2020, l'Ajax le laisse finalement partir pour l'équipe croate du NK Istra. C'est là qu'il a finalement retrouvé le chemin des filets après trois ans de disette. En juin, son bail expire et Bandé n'a pas vraiment envie de revenir à Amsterdam où il ne devrait pas avoir plus de chance de jouer.

Issa Kaboré

Issa Kaboré est un autre ancien joueur passé derrière les casernes malinoises. L'arrière droit de 20 ans, propriété de Manchester City, défend actuellement les couleurs du club français de Troyes. Lors de la CAN au Cameroun, il a été l'un des meilleurs passeurs de la compétition avec trois passes décisives. Il se distinguait déjà en Belgique par sa capacité à donner de bonnes dernières passes.

Issa Kaboré a arpenté le flanc droit derrière les casernes malinoises. © iStock

Bertrand Traoré

Avec 13 buts à son compteur, Bertrand Traoré est le meilleur buteur de l'effectif actuel. Après des passages à Chelsea, l'Ajax ou l'Olympique Lyonnais, l'attaquant de 26 ans porte désormais les couleurs d'Aston Villa.

Juste avant son seizième anniversaire, il avait joué ses premières minutes pour le Burkina Faso. En 2015, Traoré avait été élu meilleur footballeur du Burkina Faso.

