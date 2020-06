Comme la Bundesliga avant elle, la Premier League a annoncé jeudi avoir autorisé chaque équipe à effectuer un maximum de cinq changements par match pour la suite du championnat anglais de football, arrêté depuis mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19.

Les clubs de Premier League auront également la capacité de placer neuf joueurs sur leur banc, et non sept auparavant. En mai, le Board, garant des lois du football, a autorisé le passage de trois à cinq remplacements par match pour ménager les joueurs, mesure provisoire applicable dès la reprise des compétitions suspendues à cause du coronavirus. La Premier League doit reprendre le 17 juin avec deux matches en retard de Manchester City et d'Aston Villa, qui recevront respectivement Arsenal et Sheffield United. Le week-end suivant, entre le vendredi 19 et le lundi 22, se tiendra la première des neuf journées pleines restantes.