Cinq buts en moins d'une heure de jeu pour ses débuts en Bundesliga avec Dortmund! A 19 ans, Erling Haaland, le nouveau phénomène du foot européen et l'une des recrues les plus retentissantes du mercato hivernal, suscite une folie en Allemagne.

De ses incroyables records à son "exfiltration" samedi dernier pour le protéger des journalistes, cinq choses à savoir pour découvrir cet adolescent norvégien au grand sourire poupin, encore totalement inconnu il y a six mois et recruté pour seulement 20 M EUR par le Borussia.

1. Leeds, Papa et prononciation

En Norvégien, Haaland se prononce "Holand". "Mais je ne suis plus en Norvège et j'aime bien entendre Haaland", a-t-il dit en arrivant à Dortmund.

Fils de Alf-Inge Haaland, 34 fois international norvégien au tournant du siècle, Erling Braut est né le 21 juillet 2000 à Leeds, en Angleterre, alors que son père venait d'être transféré de Leeds United à Manchester City.

Il a fait ses débuts en première division norvégienne avec le petit club du Molde FK en juin 2017, avant même d'avoir soufflé ses 17 bougies. Recruté en janvier 2019 par le RB Salzbourg, la pépinière foot de Red Bull, il vient d'être transféré au 1er janvier à Dortmund, avec un contrat jusqu'en 2024.

2. Précoce en Ligue des champions

C'est la Ligue des champions qui l'a propulsé sous les projecteurs: auteur de huit buts dans la phase de poule (deuxième réalisateur derrière Lewandowski, 10 buts), il est le premier joueur de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matches de C1.

Il est aussi devenu en septembre à 19 ans et 58 jours le troisième plus jeune auteur d'un triplé (contre Genk) dans la compétition reine. Seules les stars Raul et Wayne Rooney avaient réussi cet exploit encore plus jeunes.

3. Débutant record en Bundesliga

Avec son triplé contre Augsbourg suivi d'un doublé contre Cologne, cet avant-centre incroyablement vif et technique pour son gabarit (1,94 m, 87 kg) a fait voler en éclat plusieurs records.

Aucun joueur n'avait encore marqué cinq buts pour ses deux premiers matches en 57 saisons d'histoire de la Bundesliga. Encore moins en 59 minutes, soit un but toutes les 12 minutes.

Contre Augsbourg le 18 janvier, il est devenu le septième joueur à marquer trois buts pour son premier match en Bundesliga, mais le seul à avoir réussi cet exploit comme joker, en entrant en jeu à la 56e minute.

4. Son secret ? A fond à l'entraînement

Haaland avait déjà impressionné ses formateurs au RB Salzbourg par son assiduité et son engagement à l'entraînement.

A Dortmund, il a immédiatement frappé par ces mêmes qualités: "Il fait partie de ces gars qui sont à fond à l'entraînement et qui vont dans tous les duels", s'extasie son équipier Mats Hummels, champion du monde 2014, qui a vu défiler nombre de jeunes talents dans sa carrière.

"On voit que ses performances ne sont pas dues au hasard, et qu'il y a de fortes chances qu'il continue sur cette voie (...) Sa façon d'aborder le travail, à son âge, me plaît particulièrement", souligne le défenseur.

5. Couvé par le Borussia

Le Borussia Dortmund a immédiatement tenté de le préserver de la folie médiatique née de ses exploits. Samedi, après son doublé contre Cologne, une meute de journalistes norvégiens et internationaux l'attendait en zone mixte. Mais le club l'a discrètement escamoté par une porte dérobée!

"Pour un jeune garçon, c'est enivrant, mais nous devons remettre les choses à leur vraie place", a tenté d'expliquer le manager de l'équipe Sebastian Kehl.

Les médias se sont contentés des quelques mots prononcés en anglais au micro du diffuseur Sky au coup de sifflet final: "C'est quelque chose dont tu rêves quand tu es enfant. C'est fantastique", a dit Haaland, après être allé se faire ovationner avec ses coéquipiers par les 25.000 fanatiques du "Mur Jaune", la célèbre tribune Sud du Signal Iduna Park. Déjà une star!

