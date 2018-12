Ciman retourne dans la ligue majeure nord-américaine, recruté par Toronto

Laurent Ciman, 33 ans, avait rejoint Dijon en Ligue 1 il y a quatre mois en provenance du Los Angeles FC. Le défenseur central avait signé un contrat de deux ans avec les Dijonnais.

Toronto a expliqué jeudi avoir acquis les services de Laurent Ciman. "Nous sommes très impatients d'acquérir un joueur comme Laurent avec une telle expérience", a justifié le vice-président et manager général de Toronto, Tim Bezbatchenko. "C'est un joueur qui a été capitaine dans deux équipes de MLS, qui a été sélectionné parmi les All-Stars et élu défenseur de l'année. C'est un excellent passeur, un organisateur et un compétiteur passionné."

Laurent Ciman est attendu dans les prochains jours au Canada. Le premier match officiel de Toronto est prévu le 20 février en Ligue des Champions CONCACAF face aux Argentins de l'Atletico Independiente. La nouvelle saison régulière de MLS est prévue le 2 mars pour Toronto qui avait terminé 9e de sa Conférence cette année.

Formé au Sporting de Charleroi, Ciman est ensuite passé par le FC Bruges, Courtrai et le Standard, où est resté cinq ans avant de partir pour la MLS en 2015. Il a commencé sa carrière outre-Atlantique à l'Impact Montréal, qui l'a cédé en 2017 au Los Angeles FC.

Laurent Ciman compte 20 sélections (1 but) avec les Diables Rouges, avec lesquels il a participé au Mondial 2014 et à l'Euro 2016. Présélectionné par Roberto Martinez pour la Coupe du monde 2018, Ciman avait accompagné les Diables au Mondial comme "joker médical" mais avait quitté la Russie avant le premier match des Diables.