Atalanta - RB Leipzig sera sans doute l'une des plus belles affiches de ces quarts de finale retour de l'Europa League. Avec un score de 1-1 lors de la première manche, tous les espoirs sont permis pour les deux équipes. Et à Leipzig, l'on attend beaucoup de son joueur français.

Les semaines suivantes, Nkunku a poursuivi sur sa lancée et aujourd'hui, son bilan statistique affiche 17 buts en Bundesliga. C'est mieux qu'Erling Haaland, qui n'a cependant joué que 19 matches en raison d'une blessure. Avec 14 passes décisives en plus, l'attaquant français est donc impliqué sur 31 buts de Leipzig en 29 matchs de championnat. En Ligue des champions aussi, Nkunku met l'eau à la bouche de ses supporters. Il a secoué les filets à sept reprises en phase de groupe et s'est même offert un triplé sur le terrain de Manchester City. Malgré ses brillantes prestations, Leipzig n'a pourtant pas réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe.Nkunku a été formé au PSG. Il a fait ses débuts au sein de l'équipe première en 2015, mais les saisons suivantes, il est surtout resté dans un costume de réserviste. Ce n'était pas étonnant étant donné la concurrence à son poste avec les Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Les Parisiens disposaient de suffisamment de richesse offensive pour ne pas utiliser Nkunku plus que de raison. Lors de l'été 2019, le titi réalise qu'il n'a plus d'avenir dans la capitale française. Il insiste pour être transféré et finit par rejoindre Leipzig pour 13 millions d'euros.Dans l'ancienne Allemagne de l'Est, il paraphe un contrat jusqu'en 2024. Lors de sa première saison, l'entraîneur Julian Nagelsmann l'a utilisé à différents postes. Il a joué en tant qu'attaquant de soutien et ailier gauche, mais a également disputé de nombreux matchs en tant que milieu de terrain central et offensif. Il a terminé ce premier exercice en Allemagne avec 5 buts et 15 passes décisives. Les perspectives semblaient intéressantes pour Nkunku, mais il vivra une saison suivante plus difficile. Les blessures ont freiné sa progression et ses statistiques furent moins bonnes que lors de sa première saison.Le départ de Nagelsmann au Bayern Munich va provoquer l'arrivée de l'Américain Jesse Marsch sur le banc. Issu de la galaxie Red Bull, il n'obtient pas de bons résultats et le club ne figure qu'à la onzième place de la Bundesliga quand il est prié de se chercher un nouvel employeur au début du mois de décembre. Contrairement au reste de l'équipe, Nkunku n'a pour sa part pas manqué ses débuts en championnat. L'attaquant a empilé les buts et les passes décisives toute la saison. "Nkunku n'a tout simplement aucun point faible", affirmait Jesse Marsch. Le départ de l'Américain au profit de l'Allemand Domenico Tedesco n'a eu aucun impact négatif sur le rendement du Français. Toutes compétitions confondues, Christopher Nkunku est désormais impliqué dans 46 buts en 42 matchs. Des statistiques assez phénoménales.Cette saison de haut vol n'est forcément pas passée inaperçue. À la fin du mois de mars, Nkunku a été appelé pour la première fois en équipe de France et de nombreux grands clubs européens veulent lui faire la cour cet été. Surtout Manchester United qui aurait montré un intérêt concret. L'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick le connaît bien pour l'avoir côtoyé à Leipzig et il inciterait le conseil d'administration de United à débourser les 70 millions d'euros réclamés par le club allemand pour se séparer de son joueur clé. Son ancien club, le PSG, aimerait également le faire revenir et Nkunku ne dirait pas non à un retour au Parc des Princes. Mais avant d'envisager ce futur à moyen terme, il faudra envisager un futur proche qui se dessinera ce jeudi sur la pelouse de Bergame. Avec un dernier carré à la clé ? Leipzig aura bien besoin des ailes de Christopher Nkunku.