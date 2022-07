L'entraîneur argentin, ancien joueur du club parisien, était arrivé en janvier 2021 et était encore sous contrat jusqu'en 2023. Il a payé l'échec en Ligue des Champions où le PSG avait été sorti par le futur vainqueur, le Real Madrid, dès les 1/8e de finale.

Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Le club a officialisé mardi l'arrivée du technicien français, dans la foulée de l'annonce du départ de Mauricio Pochettino.

Christophe Galtier succède à Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur du PSG, un an et demi après l'arrivée de l'Argentin à la tête du club de la capitale française. À la suite des échecs successifs en Ligue des Champions et particulièrement de la déconvenue subie face au Real Madrid la saison dernière, la direction du PSG a préféré se séparer de son entraîneur. À sa place, Christophe Galtier aura la lourde tâche d'effacer les frustrations et d'emmener Paris vers le tant convoité sacre européen.

Parmi ses faits d'armes, il compte notamment un titre de champion de France conquis avec Lille en 2021, aux dépens du PSG de Pochettino. Il a également dirigé l'AS Saint-Étienne entre 2009 et 2017, permettant aux Verts de s'installer durablement en Ligue 1 et d'être un candidat régulier aux places européennes.

Après son passage à Lille entre 2017 et 2021, il a entraîné l'OGC Nice pendant une saison, terminant finaliste de la Coupe de France et 5e du championnat. Le Paris Saint-Germain a effectué son retour à l'entraînement lundi matin, en l'absence de ses internationaux qui bénéficient d'une semaine supplémentaire de repos. Vitinha, la nouvelle recrue parisienne, a fait ses premiers pas au Camp des Loges à l'occasion de la reprise.

Lors de sa présentation, Galtier a été interrogé sur plusieurs sujets, dont l'avenir de Neymar. "Évidemment que je souhaite que Neymar reste, parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale c'est mieux de les avoir avec que contre", a-t-il déclaré. "Très fier de rejoindre le PSG, un symbole du football français", Galtier a aussi répété à l'envi qu'aucun joueur ne bénéficierait de passe-droit et que personne n'était au-dessus du groupe. "Je serai intransigeant", a-t-il martelé.

Le départ de Pochettino annoncé juste avant

Alors que la conférence de presse de présentation de la nouvelle saison est annoncée ce mardi à 13h45, le Paris Saint-Germain a annoncé officiellement le départ de son entraîneur l'Argentin Mauricio Pochettino.

"L'entraineur argentin et son staff avaient rejoint le club de la capitale en janvier 2021. Ancien capitaine des Rouge et Bleu, il a effectué 84 matches sur le banc parisien avec un bilan de 55 victoires, 15 matches nuls et 14 défaites toutes compétitions confondues. Sous sa direction, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions 2020, la Coupe de France 2021 ainsi que le 10e titre de champion de France de son histoire, en avril dernier", précise le PSG dans son communiqué.

Pochettino, qui était sous contrat jusqu'en 2023, avait succédé à l'Allemand Thomas Tuchel. Il paie l'échec de son équipe cette saison en Ligue des Champions malgré l'arrivée de Lionel Messi. Les Parisiens avaient été éliminés dès les huitièmes de finale par le Real Madrid futur vainqueur.

Le nom de son successeur, Christophe Galtier, qui arrive de l'OGC Nice, va désormais pouvoir être officialisé.

