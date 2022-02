L'entraîneur de Brentford a annoncé que le milieu de terrain danois serait dans le groupe pour le match contre Newcastle et qu'il entrerait au jeu.

Huit mois après son arrêt cardiaque à l'Euro, le 12 juin contre la Finlande, le milieu de terrain danois de Brentford, Christian Eriksen va rejouer pour la première fois en compétition. Il va être aligné samedi en championnat d'Angleterre face à Newcastle, a annoncé vendredi son entraîneur et compatriote Thomas Frank.

"Christian sera dans le groupe et il entrera sur le terrain demain", a déclaré Frank aux journalistes. "C'est un grand jour pour nous tous, mais surtout pour Christian et sa famille". Eriksen, qui s'est engagé avec Brentford jusqu'à la fin de la saison au dernier jour du mercato d'hiver. Il a déjà joué avec son nouveau club deux rencontres amicales depuis la mi-février.

