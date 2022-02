Il s'agissait d'un match amical à huis clos sous ses nouvelles couleurs de Brentford, club actif en Premier League.

L'international danois a retrouvé les terrains et disputé lundi son premier match officiel depuis son dramatique arrêt cardiaque survenu le 12 juin dernier lors du match de l'Euro entre le Danemark et la Finlande, a annoncé son club.

Désormais lié à la formation anglaise de Premier League de Brentford, Christian Eriksen a disputé un match amical à huis clos face à Southend United. Huit mois après son accident, Eriksen s'est montré actif pendant l'heure de jeu qu'il a disputée. Il a même adressé un assist. Brentford s'est imposé 3-2.

L'ancien joueur de l'Ajax, Tottenham et de l'Inter Milan fêtait ce lundi son 30e anniversaire. Retrouver la compétition est sans doute le plus beau cadeau qu'il pouvait avoir.

