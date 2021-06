Le joueur danois a publié une photo de lui le pouce levé sur Instagram et a remercié les gens pour leurs messages de soutien.

Victime d'un malaise cardiaque samedi lors du match Danemark - Finlande, Christian Eriksen a publié mardi matin, via son compte Instagram, une photo de lui souriant, le pouce en l'air sur son lit d'hôpital, accompagnée d'un message dans lequel l'international danois dit se sentir bien.

"Un grand merci pour tous vos gentils messages du monde entier. Cela compte beaucoup pour moi et ma famille", indique Christian Eriksen. "Je vais bien, malgré les circonstances. Je dois encore passer des examens à l'hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, je vais soutenir les gars de l'équipe danoise pour les prochains matches. Jouez pour tout le Danemark".

Christian Eriksen, 29 ans, a été victime d'un malaise cardiaque samedi lors du match Danemark-Finlande de la première journée du groupe B de l'Euro 2020. Le joueur de l'Inter Milan a dû être réanimé sur le terrain par le staff médical de l'équipe et les services de secours. Il a ensuite été transféré "dans un état stable" vers le principal hôpital de Copenhague. Après une interruption de plus de deux heures, le match Danemark - Finlande a repris et s'est soldée par un succès de la Finlande (0-1).

Le Danemark affrontera la Belgique jeudi à Copenhague pour le compte de la 2e journée du groupe B. Les Diables Rouges ont pour leur part lancé leur Euro par une victoire 3-0 sur la Russie samedi à Saint-Petersbourg.

