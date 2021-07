Les résultats de ces tests devraient déterminer si l'international danois peut continuer sa carrière.

Christian Eriksen sera de retour à Milan la semaine prochaine pour passer des tests médicaux avec son club l'Inter Milan, a rapporté Sky Sports jeudi. Les résultats de ces tests devraient déterminer si l'international danois peut continuer sa carrière.

Eriksen avait été victime d'un malaise cardiaque lors du match de l'Euro entre le Danemark et la Finlande et avait été réanimé sur le terrain. Après être resté plusieurs jours à l'hôpital, il avait subi une opération pour se faire installer un défibrillateur sous-cutané (ICD). Ce défibrillateur envoie des impulsions électriques lorsque la fréquence cardiaque est trop lente, afin d'éviter un malaise, et peut aussi traiter le rythme trop rapide. Cependant, le Danois n'est pas certain de pouvoir poursuivre sa carrière en Italie.

Jeudi dernier, Francesco Braconaro, membre du Comité technique scientifique de la Fédération italienne de football (FIGC), avait annoncé que le joueur ne pourra pas monter sur un terrain avec un ICD. "Chez nous, Christian Eriksen ne pourrait pas être éligible. Si le joueur se fait retirer son défibrillateur parce que la pathologie peut être résolue, alors il pourra rejouer avec l'Inter", avait expliqué Braconaro.

Les règles en Italie sont beaucoup plus strictes que dans d'autres pays sur les questions médicales et il n'est pas possible pour un footballeur de jouer avec un défibrillateur implanté. Aux Pays-Bas, Daley Blind joue lui avec un pacemaker depuis début 2020.

