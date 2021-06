Christian Eriksen a quitté l'hôpital six jours après son malaise cardiaque lors de la rencontre Danemark-Finlande lors de la 1re journée du groupe B de l'Euro, a annoncé vendredi la Fédération danoise de football (DBU). Le milieu danois a également rendu visite à ses équipiers au camp d'entraînement à Helsingor.

Eriksen, 29 ans, s'est fait implanter un défibrillateur sous la peau, également appelé DAI (défibrillateur automatique implantable). Le joueur de l'Inter Milan avait été victime d'un malaise cardiaque lors du match face à la Finlande. Il avait été réanimé sur la pelouse par le staff médical et les services de secours avant de rejoindre l'hôpital conscient et dans un état stable.

"Christian Eriksen a été opéré avec succès et a pu quitter l'hôpital aujourd'hui (vendredi, ndlr.). Il a également rendu visite à ses équipiers à Helsingor. Il va désormais rentrer chez lui et passer du temps en famille", a communiqué la DBU.

Cité dans le communiqué, Eriksen a remercié tout le monde pour les marques de soutien. "C'était incroyable à voir et à ressentir. L'opération s'est bien passée et je me sens bien vu les circonstances. C'était bien de revoir mes équipiers après le match qu'ils ont livré hier soir (jeudi soir, ndlr.). Je les supporterai encore lundi contre la Russie."

