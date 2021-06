Christian Benteke a prolongé de deux ans son contrat à Crystal Palace, a annoncé jeudi le club anglais.

Christian Benteke avait rejoint les Eagles en 2016 en provenance de Liverpool. Cette saison, il a inscrit 10 buts en 30 matches joués sous le maillot de Crystal Palace, qui a terminé 14e de la Premier League. L'attaquant de 30 ans fait partie de la sélection de Roberto Martinez pour l'Euro, qui débutera le 11 juin.

"Je suis heureux et fier de confier mon avenir à Crystal Palace", déclare Christian Benteke dans un communiqué publié sur le site de son club. "Cela fait déjà cinq ans et il y a encore beaucoupi ) venir. Nous avons un très bon groupe de joueurs et un très bon staff. J'attends avec impatience de pouvoir de nouveau jouer devant nos fans la saison prochaine".

Passé par le Standard, Courtrai, Malines et Genk, Christian Benteke avait quitté la Belgique pour l'Angleterre en 2012. Aston Villa était allé le chercher à Genk en 2012 et il avait rejoint Liverpool en 2015, avant d'ête transféré à Crystal Palace l'année suivante.

