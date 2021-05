A 3 semaines du début de l'Euro, Christian Benteke est en pleine bourre. Le Diable rouge a inscrit son 10e but en Premier League cette saison, le 4e de suite.

Malgré sa forme étincelante, Benteke n'a pas pu empêcher la défaite des siens. Crystal Palace s'est incliné à domicile 1-3 face à Arsenal. Christian Benteke a marqué le but des Glazers (62e), son 10e, avant de quitter le terrain (78e) alors que Michy Batshuayi est resté sur le banc.

Devant 6.500 supporters, les Gunners ont fait la différence par Nicolas Pepe (35e , 90e+) et Martinelli (90 e+1) Au classement, Crystal Palace occupe la 13e position (44 points). Arsenal est toujours en course pour un ticket en Europa League (58 points, 9e).

Pour Benteke, c'est en tout cas de très bon augure pour l'Euro. Le Diable n'avait plus inscrit quatre buts d'affilée depuis... 2013!

BENTEKEEEEEE !! 🇧🇪



Un but de @chrisbenteke. De la tête. C'est devenu une évidence non ? ⚽😍



Il n'avait plus marqué dans 4 matches consécutifs depuis avril 2013. pic.twitter.com/btQS1pwBTe — VOOsport (@VOOsport) May 19, 2021

