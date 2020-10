Le Bayern Munich a officialisé lundi l'arrivée de l'attaquant Eric Maxim Choupo-Moting, libre après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2021.

Choupo-Moting, 31 ans, avait affronté le Bayern Munich en août dernier avec le PSG lors de la finale de la Ligue des Champions perdue 1-0 par les Parisiens.

"C'est un honneur pour moi de pouvoir jouer pour ce club", a déclaré Choupo-Moting. "Le Bayern veut tout gagner et je suis motivé pour apporter ma contribution."

L'international camerounais (49 caps et 14 buts) a également joué à Hambourg, Mayence, Schalke 04 et Stoke City. Chez les Bavarois, il sera la doublure du buteur polonais Robert Lewandowski.

