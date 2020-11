Le choc de la semaine en Ligue des Champions sera assurément la rencontre mardi (21h) entre le Real Madrid et l'Inter lors de la 3e journée du groupe B. Si Eden Hazard semble avoir lancé sa saison samedi avec un but somptueux pour les Merengue, Romelu Lukaku devrait, sauf incroyable retournement de situation, manquer à l'appel pour les Milanais.

Le Real de Zinédine Zidane aura bien besoin du Diable Rouge pour se remettre sur de bons rails après deux premières sorties manquées, ponctuées par une défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk (2-3) et un partage in extremis au Borussia Mönchengladbach (2-2).

Dernier de son groupe avec un point, le Real et ses 13 titres en C1 n'aura pas vraiment le droit à l'erreur contre l'Inter aussi à la recherche de points (3e, 2pts). Les Nerazzurri d'Antonio Conte ne pourront vraisemblablement pas compter sur Romelu Lukaku, principale arme offensive du club, victime d'un problème musculaire. L'autre match du groupe verra les Ukrainiens tenter de faire un pas vers la qualification en cas de victoire contre Mönchengladbach.

Les deux matches du groupe A devraient permettre au Bayern Munich et à l'Atlético Madrid de confirmer leur statut de favori à la qualification. Les Munichois, tenants du titre, restent sur 13 victoires de rang avant leur déplacement à Salzbourg. De leur côté, les Rojiblancos se rendront au Lokomotiv Moscou.

Dans le groupe C, Manchester City et Kevin De Bruyne sont déjà en tête après deux succès et voudront continuer leur série lors de la réception des Grecs de l'Olympiacos. L'autre duel verra André Villas-Boas retrouver la pelouse de son ancien club, le FC Porto. Son Olympique de Marseille est déjà dos au mur après deux défaites. En cas de douzième défaite de rang en Ligue des Champions, les Marseillais égaleraient le triste record du Sporting d'Anderlecht, qui avait aligné 12 revers en phase de groupes entre le 10 décembre 2003 et le 23 novembre 2005.

Le groupe D vivra son premier choc avec Atalanta - Liverpool, duel entre deux formations au football chatoyant. Une victoire permettrait à la Dea (4 pts) de passer devant son adversaire du jour, en tête du groupe avec 6 unités mais privé de son capitaine Virgil Van Dijk. De son côté, l'Ajax Amsterdam, demi-finaliste en 2019, tentera d'aller chercher chez les Danois de Midtjylland un premier succès cette saison.

