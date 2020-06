Choc des extrêmes : le leader Real Madrid se déplace chez le dernier de Liga, l'Espanyol Barcelone, ce dimanche 20h00 GMT pour la 32e journée de Liga, tandis que le FC Barcelone continue sa chasse du rival madrilène chez le Celta Vigo samedi (15h00 GMT).

A égalité avec les Catalans avec 68 points au classement mais devant le Barça au goal-average particulier grâce à sa dernière victoire dans le clasico (2-0) en mars, le Real tentera de confirmer sa bonne marche avec une cinquième victoire en cinq matches depuis la reprise, en se déplaçant chez la lanterne rouge de Liga, après son succès contre Majorque (2-0) mercredi pour la 31e journée.

Les hommes de Zinédine Zidane devraient glaner des points facile ce dimanche avant la réception jeudi prochain de Getafe, toujours en course pour la Ligue Europa.

De son côté, après sa petite victoire mais sa prestation ratée contre l'Athletic Bilbao (1-0) au Camp Nou mardi soir, le Barça d'un Lionel Messi éteint cherchera à reprendre son pouls et à se ranimer chez le Celta Vigo samedi (15h00 GMT).

A retenir également, l'Atlético Madrid - Alavés samedi à 20h00 GMT, où les Colchoneros tenteront de confirmer leur grand retour dans le trio de tête de la Liga, ainsi que le Getafe - Real Sociedad, lundi à 20h00 GMT en clôture de cette 32e journée de championnat, qui pourrait se révéler décisif dans la course à l'Europe pour les deux équipes.

A égalité avec les Catalans avec 68 points au classement mais devant le Barça au goal-average particulier grâce à sa dernière victoire dans le clasico (2-0) en mars, le Real tentera de confirmer sa bonne marche avec une cinquième victoire en cinq matches depuis la reprise, en se déplaçant chez la lanterne rouge de Liga, après son succès contre Majorque (2-0) mercredi pour la 31e journée.Les hommes de Zinédine Zidane devraient glaner des points facile ce dimanche avant la réception jeudi prochain de Getafe, toujours en course pour la Ligue Europa.De son côté, après sa petite victoire mais sa prestation ratée contre l'Athletic Bilbao (1-0) au Camp Nou mardi soir, le Barça d'un Lionel Messi éteint cherchera à reprendre son pouls et à se ranimer chez le Celta Vigo samedi (15h00 GMT).A retenir également, l'Atlético Madrid - Alavés samedi à 20h00 GMT, où les Colchoneros tenteront de confirmer leur grand retour dans le trio de tête de la Liga, ainsi que le Getafe - Real Sociedad, lundi à 20h00 GMT en clôture de cette 32e journée de championnat, qui pourrait se révéler décisif dans la course à l'Europe pour les deux équipes.