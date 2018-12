Choc au sommet dans le "Derby des Borussia" en Allemagne

. Un match "à six points"

Au coup d'envoi, Dortmund comptera 39 points et Mönchengladbach 33. Que les visiteurs viennent à l'emporter, et Dortmund partirait en vacances certes en position de leader, mais avec l'impression désagréable d'avoir dilapidé son capital en une semaine, après sa défaite inattendue mardi chez le mal classé Düsseldorf (2-1), son premier revers en championnat cette saison. Mönchengladbach en revanche pourrait faire de beaux rêves autour du sapin de Noël.

"Malgré cette défaite, notre première moitié de saison a été formidable", relativise Roman Bürki, le gardien de Dortmund: "Nous ne devons pas nous effondrer juste parce que nous avons perdu contre un adversaire que nous aurions dû battre."

. M'Gladbach à bloc

Mönchengladbach cette saison, ce sont huit victoires consécutives à domicile, et quelques coups fumants à l'extérieur, dont la fameuse raclée 3-0 infligée au Bayern à l'Allianz Arena le 6 octobre. Trente-trois points en 16 matches: le Borussia n'avait plus fait aussi bien depuis la saison... 1976-77, à une époque où il dominait le football allemand avec le Bayern. Il avait remporté la Bundesliga cette année-là.

"C'est un résultat fantastique. Si on m'avait dit ça cet été, j'aurais signé des deux mains", jubile l'entraîneur Dieter Hecking.

. Coup de mou à Dortmund

A l'inverse, Dortmund a semblé payer mentalement mardi à Düsseldorf sa débauche d'efforts depuis le mois d'août, qui lui a permis aussi de terminer en tête de son groupe en Ligue des champions.

"Il nous a manqué l'envie", a déploré le capitaine Marco Reus après la défaite: "Maintenant, il faut encaisser le coup. Continuer. Je suis certain que nous allons montrer un autre visage contre Mönchengladbach".

Problème: la défense risque d'être décimée. Trois centraux de métiers sont blessés (Dan-Axel Zagadou) ou très incertains (Abdou Diallo et Manuel Akanji). "Nous devons attendre de voir qui pourra jouer vendredi en défense centrale", a dit Favre.

. Alcacer vs Pléa-Hazard

Paco Alcacer, en tête du classement des buteurs avec 12 réalisations pour Dortmund, sera confronté à deux de ses challengers, le Belge Thorgan Hazard et le Français Alassane Pléa, neuf buts chacun déjà pour Mönchengladbach.

L'Espagnol, arrivé du Barça à l'inter-saison, est un phénomène. Il a déjà battu un record historique de Bundesliga, avec 10 buts marqués comme remplaçant dans la même saison. Et il lui reste 18 journées pour faire mieux! Au total, il est entré en jeu sept fois en cours de match, et à chaque fois il a marqué au moins un but.

. Et le Bayern?

Le "Rekordmeister" se déplace chez le cinquième Francfort. Les Bavarois sont de nouveau en pleine confiance. Ils restent sur quatre victoires consécutives en championnat et pensent déjà à leur confrontation à venir avec Liverpool en 8e de finale de Ligue des champions en février/mars. Leur série noire de l'automne a cependant laissé des traces, puisqu'ils pointent encore à six unités de Dortmund.

La trêve risque d'être occupée par les rumeurs sur de nouvelles arrivées. La presse espagnole spéculait mercredi sur une signature du champion du monde français Lucas Hernandez (Atlético Madrid) dès janvier. Les médias allemands parlent de Benjamin Pavard (Stuttgart) et Timo Werner (Leipzig).