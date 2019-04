Eléments majeurs dans leurs équipes respectives depuis le début de l'année, Giorgio Chelini et Mario Mandzukic seront absents, dans le cadre du quart de finale retour de Ligue des Champions. Les ajacides, eux, espèrent pouvoir compter sur leur milieu de terrain.

L'Italien Giorgio Chiellini et le Croate Mario Mandzukic seront absents mardi lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre l'Ajax. L'expérimenté défenseur n'est pas remis de sa blessure au mollet encourue à l'aller à Amsterdam (1-1) alors que l'attaquant souffre du genou.

"Dans une telle rencontre, je ne peux utiliser que des joueurs aptes à tout donner", a dit l'entraîneur de la Vieille Dame Massimiliano Allegri. L'Italien compte faire une exception avec son ailier Douglas Costa, lui qui n'a joué que 30 minutes contre l'Ajax depuis début février. "Il s'est bien senti physiquement après avoir le match aller. Je le prends dans le groupe car il est capable de décider de l'issue d'un duel et ce même en disputant quelques minutes", a expliqué Allegri. "Le résultat du match aller ne compte guère. Tout va se décider au retour et nous devons aborder cette rencontre comme nous l'avons fait contre l'Atlético Madrid en huitièmes."

Du côté de l'Ajax, Erik ten Hag, l'entraîneur, a bon espoir concernant la présence de Frenkie de Jong mardi pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre la Juventus. "Nous sommes positifs, tout comme Frenkie", a déclaré le coach en conférence de presse. "Nous sommes prêts à prendre un risque responsable. Frenkie doit écouter son corps mais je prendrai la décision finale", a ajouté Ten Hag.

De Jong, qui évoluera la saison prochaine au FC Barcelone, a dû quitter le terrain après 27 minutes de jeu samedi contre l'Excelsior en championnat. Souffrant des ischio-jambiers, il a été pris en charge par le personnel médical ajacide. Le milieu de terrain de 21 ans s'est en tout cas entraîné lundi soir sur le terrain de la Juventus à la veille du duel contre la Vieille Dame. "Mais cette séance n'était pas intensive, ce n'était pas vraiment un test", a précisé Erik ten Hag.

Ten Hag n'a par ailleurs pas voulu dire qui allait remplacer son latéral gauche Nicolás Tagliafico, averti lors du partage à l'aller (1-1) et suspendu. "Mouzraoui peut jouer à ce poste mais Blind et Sinkgraven aussi", a-t-il dit. Noussair Mouzraoui semble la solution la plus probable. De retour de suspension, il a souvent évolué à cette position.

A noter que Matthijs de Ligt, Daley Blind, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Lasse Schöne et Frenkie de Jong sont tous sous la menace d'une suspension pour les demi-finales s'ils venaient à recevoir une carte jaune mardi à Turin. L'UEFA effacera l'ardoise de tous les joueurs après les quarts de finale.