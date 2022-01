Romelu Lukaku et Chelsea ont largement battu Chesterfield samedi lors des 32e de finale de la Coupe d'Angleterre (FA Cup). Les 'Blues' se sont imposés 5-1, grâce, notamment, à un but du Diable Rouge.

Vainqueurs quelques jours plus tôt de la demi-finale aller de la Coupe de la Ligue contre Tottenham (2-0), les joueurs de Thomas Tuchel étaient cette fois opposés à un adversaire beaucoup moins coriace. Pensionnaire de National League (D5 anglaise) Chesterfield n'a pas fait illusion dans cette rencontre où il était mené 4-0 à la pause. Timo Werner avait rapidement défloré le marquoir (6e, 1-0), avant d'être imité par Callum Hudson-Odoi quelques minutes plus tard (18e, 2-0). Groggy, les joueurs de Chesterfield encaissaient un troisième but dans la foulée, des oeuvres de Romelu Lukaku. Bien placé au petit rectangle, l'ancien de l'Inter Milan reprenait un centre de son jeune coéquipier Lewis Hall (20e, 3-0). À quelques minutes de la pause, Andreas Christensen alourdissait encore un peu plus la marque.

La qualification en poche à l'issue du premier acte, Chelsea faisait tourner son effectif, dont Lukaku, remplacé à la mi-temps. Une seconde période pendant laquelle Hakim Ziyech se signalait à son tour en plantant la cinquième rose des siens (55e, 5-0). Les visiteurs sauvaient l'honneur à dix minutes du terme grâce à Akwasi Asante (80e, 5-1).

