Chelsea a été tenu en échec par Aston Villa (1-1) lundi, augmentant la pression sur son entraîneur Frank Lampard, alors que le Covid-19 a provoqué le report du choc de Premier League entre Manchester City et Everton.

Lampard avait publiquement critiqué l'attitude de ses joueurs après la défaite (3-1) contre Arsenal samedi. Avec une seule victoire en cinq matches, ils connaissent décidément un mois de décembre difficile.

Ce piètre nul contre Aston Villa concédé à Stamford Bridge pourrait avoir des conséquences réelles sur la suite de leur championnat.

Sixième avec 26 points, les Blues, prétendants au titre, comptent déjà six points de retard sur le leader Liverpool, alors qu'ils comptent un match de plus que leurs concurrents.

Et ce n'est pas le scénario du match de lundi qui pourrait rassurer les supporters des Blues.

Le but d'Olivier Giroud à la demi-heure de jeu aurait pu permettre à la formation de Frank Lampard de gérer le match. Elle a en fait très vite été rejointe au score, dès le retour des vestiaires (El Ghazi, 50e).

Diminués par une fatigue apparente, guère excusable au regard de la profondeur de banc dont dispose Lampard, ses joueurs n'ont pas réussi à hausser le ton pour déséquilibrer la deuxième meilleure défense du championnat.

Leicester aura des regrets

Plus tôt dans la journée, Leicester avait eu l'occasion de revenir à un point de Liverpool.

Mais son match nul (1-1) contre Crystal Palace pourrait laisser des regrets à Brendan Rodgers, qui n'a aligné que quatre des onze joueurs qui avaient accroché Manchester United (2-2) deux jours plus tôt.

Crystal Palace venait en outre d'encaisser dix buts en deux matches (7-0 face à Liverpool et 3-0 à Aston Villa).

Menés au score après un but de Wilfried Zaha peu avant l'heure de jeu, les joueurs de Leicester ont tout de même su réagir à sept minutes de la fin du temps réglementaire grâce à une frappe de Harvey Barnes à l'entrée de la surface (83e).

La journée a par ailleurs été marquée par le report de l'affiche entre Everton et Manchester City en raison de plusieurs cas positifs au Covid dans l'équipe et dans l'encadrement des Citizens.

La tenue du prochain déplacement de City à Chelsea, prévu dimanche 3 janvier, est donc incertaine, même si le nombre de personnes contaminée n'a pas été communiqué par le club.

"Après la dernière volée de tests Covid-19, plusieurs cas positifs ont été décelés au sein du club, en plus des quatre déjà annoncés le jour de Noël", a expliqué le club dans un communiqué.

"Comme l'efficacité de la bulle est compromise, il existait un risque que le virus puisse s'étendre à d'autres personnes au sein de l'effectif et du staff, voire au-delà", a ajouté City.

L'entraînement ne reprendra qu'après le test de l'ensemble de l'effectif.

Le duel entre Everton et Manchester City est seulement la deuxième rencontre du Championnat d'Angleterre à être ainsi reportée depuis la reprise du Championnat 2019-2020 en juin, mais la deuxième ce mois-ci, après la reprogrammation de Newcastle-Aston Villa début décembre.

Ce report intervient alors qu'un nombre record de contaminations a été enregistré lundi au Royaume-Uni (41 385 cas, et 385 décès).

