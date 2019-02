Chelsea interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos

Les Blues écopent également d'une amende de 600.000 francs suisses, un peu moins de 530.000 euros, et devront régulariser la situation des joueurs mineurs concernés dans les 90 jours.

La Fédération anglaise est quant à elle sanctionnée d'une amende de 510.000 francs suisses (environ 450.000 euros) et "dispose d'un délai de six mois" pour clarifier ses règles en matière de transferts internationaux de joueurs mineurs, a ajouté la Fifa.

L'interdiction de recrutement infligée à Chelsea a été notifiée vendredi et peut être contestée devant une commission d'appel.

Cette sanction est un gros coup dur pour le club anglais qui ne pourra pas recruter lors des marchés d'été et d'hiver qui viennent, alors que certains joueurs ont manifesté leur souhait de quitter les Blues, comme la star belge Eden Hazard.

En janvier 2016, la Fifa avait déjà condamné l'Atlético Madrid et le Real Madrid pour des raisons similaires, après une enquête de la commission de discipline sur la participation de joueurs mineurs à des compétitions.

Si le Real avait obtenu du Tribunal arbitral du sport (TAS) une levée de sa sanction, l'Atlético avait vu son interdiction de transfert maintenue jusqu'en janvier 2018.

Chelsea ira en appel

Chelsea a annoncé vendredi son intention d'aller en appel contre l'interdiction de recrutement pour deux périodes de transferts infligée quelques heures plus tôt par la FIFA. "Le Chelsea FC réfute catégoriquement les conclusions de la commission de discipline de la FIFA et fera donc appel de la décision", a écrit le club d'Eden Hazard dans un communiqué.

Chelsea a été reconnu coupable d'avoir enfreint l'art. 19 du Règlement dans le cas de vingt-neuf joueurs mineurs et d'avoir commis plusieurs autres infractions relatives aux conditions d'enregistrement des joueurs. Selon la FIFA, le club a également violé l'art. 18bis du Règlement par rapport à deux accords conclus concernant des mineurs et qui lui permettaient d'influencer d'autres clubs sur des questions liées aux transferts.

"Le club tient à souligner qu'il respecte l'important travail entrepris par la FIFA en matière de protection des mineurs et a pleinement coopéré tout au long de son enquête", a commenté le club. "Au départ, Chelsea avait été accusé en vertu des articles 19.1 et 19.3 dans le cas de 92 joueurs. Nous nous félicitons du fait que la FIFA a accepté qu'il n'y a pas eu d'infraction concernant 63 de ces joueurs, mais le club est extrêmement déçu que la FIFA n'a pas accepté les contributions du club concernant les 29 joueurs restants. Le Chelsea FC a agi conformément à la règlementation en vigueur et soumettra prochainement son appel à la FIFA."