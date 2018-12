Chelsea: Hazard dépasse les 100 buts et veut devenir "une légende" des Blues

"Cela signifie beaucoup pour moi, surtout parce qu'on a gagné aujourd'hui", a déclaré l'international belge. "Mes 100e et 101e buts avec ce club incroyable, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, mais maintenant les supporters, moi, les joueurs et l'encadrement, nous voulons plus", a-t-il ajouté.

"Je veux marquer plus de buts pour ce club et devenir une légende comme Lampard, Terry ou Drogba", a espéré le joueur âgé de 27 ans qui évolue à Chelsea depuis 2012.

Cette saison, Hazard a déjà inscrit 12 buts dont 10 en championnat.