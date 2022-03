Chelsea, avec Romelu Lukaku sur le banc, et Villarreal ont empoché mercredi soir les deux derniers billets pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Chelsea a confirmé son succès 2-0 du match aller en allant s'imposer 1-2 sur le terrain de Lille et Amadou Onana. Dans le même temps, la Juventus s'est inclinée 0-3 contre Villarreal après avoir partagé 1-1 en Espagne.

Les Blues géraient leur avantage, malgré une bonne entame de match de Lille. Alors que les débats s'équilibraient, à la 35e minute, Jorginho touchait le ballon du bras dans le rectangle. Après l'intervention du VAR, l'arbitre décidait d'accorder un penalty pour les Dogues. Yilmaz se plaçait derrière le ballon et trompait Mendy (38e, 1-0).

Dans les dernières secondes de la mi-temps, Jorginho, laissé seul aux abords des 16 mètres, se rachetait et délivrait un caviar à Pulisic dans le dos de la défense. L'Américain croisait sa frappe et rétablissait l'égalité (45+3, 1-1).

Sur le banc nordiste à l'entame de la rencontre, Amadou Onana faisait sa montée au jeu à la 58e minute de jeu.

Les hommes de Thomas Tuchel prenaient l'avantage par César Azpilicueta au bon endroit dans le rectangle pour propulser un centre de Mason Mount dans le but lillois (71e, 1-2).

Le technicien allemand décidait de faire monter Lukaku à quinze minutes du terme.

Au Juventus Stadium, la Vieille Dame, bien que dominatrice, a sombré en seconde période face au réalisme de Villarreal.

Dans le premier acte, Dusan Vlahovic, d'une frappe lointaine, échouait sur Rully, le dernier rempart espagnol (20e). Une minute plus tard, l'attaquant bianconeri reprenait un centre au premier poteau de Mattia De Sciglio et trouvait la barre. Il échouait à nouveau sur le portier à la 35e suite à un corner.

À un quart du terme, Francis Coquelin était déséquilibré dans le rectangle par Daniele Rugani. L'arbitre accordait un penalty au Sous-Marin jaune. Gerard Moreno transformait l'offrande et plaçait les Italiens dans une mauvaise posture sur la seule possibilité cadrée espagnole jusque-là (77e, 0-1).

Bien placé au second poteau, Pau Torres prolongeait un corner au fond des filets et assommait les joueurs de la Juventus sur la deuxième offensive ibérique du deuxième acte (85e, 0-2).

Juste avant les arrêts de jeu, Villarreal sortait une troisième fois en seconde période et obtenait un second penalty pour une faute de main de De Ligt. L'ancien Brugeois Danjuma se chargeait de le tirer et faisait boire le calice jusqu'à la lie aux Italiens (90+2, 0-3). Grâce à ce résultat, les Espagnols se qualifient en quarts de finale pour la première fois depuis 13 ans.

Chelsea et Villarreal rejoignent en quarts de finale l'Atletico de Madrid, le Bayern Munich, Benfica, Liverpool, Manchester City et le Real Madrid.

Le tirage au sort des quarts et des demi-finales aura lieu vendredi aux alentours de midi à Nyon, en Suisse.

