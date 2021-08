Chelsea a battu Villarreal et remporté la Supercoupe d'Europe sur la pelouse du Windsor Park de Belfast, mercredi en Irlande du Nord. Les Anglais, vainqueurs de la Ligue des Champions, se sont imposés aux tirs au but (1-1, 6-5 t.a.b.). Le portier espagnol Kepa, monté à la 119e minute à la place d'Edouard Mendy, a arrêté le tir au but de Raul Albiol pour battre les Espagnols, lauréats de l'Europa League.

Les deux clubs ont dû disputer les prolongations, le score affichant 1-1 après 90 minutes et les buts de Hakim Ziyech (27e) et Gerard Moreno (73e). Les 30 minutes supplémentaires ne changeant pas l'issue du match, il a fallu avoir recours à la séance de tirs au but.

Elle a débuté par un raté de Kai Havertz mais Chelsea est revenu après un échec de Mandi. La décision est finalement venue d'un tir au but mollement tiré par Raul Albiol et capté par Kepa, parti du bon côté.

Le match, qui opposait Thomas Tuchel à Unai Emery, deux anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain, a débuté par un temps fort pour les Blues. Ils ont concrétisé cette période favorable grâce à Hakim Ziyech, buteur d'une reprise en un temps sur un centre de Kai Havertz (1-0, 27e). L'international marocain a malgré tout dû céder sa place quelques minutes plus tard, visiblement assez sévèrement touché à l'épaule.

Le sous-marin jaune s'est ensuite réveillé. Le gardien de Chelsea Edourd Mendy a été l'auteur d'une très belle parade sur un tir de Boulaye Dia (33e). Juste avant la mi-temps, Alberto Moreno a vu sa reprise de volée s'écraser sur la transversale (45e+4).

Les Espagnols ont continué sur leur lancée au retour des vestiaires avec une frappe de Gerard Moreno sur le poteau de Mendy, coupable d'une relance manquée (52e). Le portier français s'est ensuite racheté sur un tir de Manu Trigueros (69e) mais s'est finalement retourné sur un tir de Gerard Moreno (1-1, 73e).

La fin de match, entre deux équipes encore perfectibles sur le plan physique, ne restera pas dans les annales du football européen.

C'est la deuxième fois que Chelsea remporte cette Supercoupe après son sacre de 1998 contre le Real Madrid. Les Blues restaient sur trois défaites de rang, en 2012 contre l'Atlético de Madrid, en 2013 contre le Bayern Munich et en 2019 contre Liverpool. Le RSC Anderlecht (1976, 1978) et le FC Malines (1988) sont les deux clubs belges qui figurent au palmarès de la compétition.

Pour Chelsea, cette victoire lance parfaitement un exercice qui doit être celui de la confirmation. Thomas Tuchel, arrivé fin janvier à Stamford Bridge à la place de Frank Lampard, a remporté la C1, atteint la finale de la Coupe d'Angleterre et terminé à la 4e place de Premier League. Pour parvenir à ses fins, le technicien allemand pourrait voir arriver Romelu Lukaku dans la capitale anglaise en provenance de l'Inter Milan. Le Diable Rouge est annoncé en instance d'arrivée par la presse.

Chelsea lancera déjà samedi (16h) son championnat par la réception de Crystal Palace.

Les deux clubs ont dû disputer les prolongations, le score affichant 1-1 après 90 minutes et les buts de Hakim Ziyech (27e) et Gerard Moreno (73e). Les 30 minutes supplémentaires ne changeant pas l'issue du match, il a fallu avoir recours à la séance de tirs au but. Elle a débuté par un raté de Kai Havertz mais Chelsea est revenu après un échec de Mandi. La décision est finalement venue d'un tir au but mollement tiré par Raul Albiol et capté par Kepa, parti du bon côté. Le match, qui opposait Thomas Tuchel à Unai Emery, deux anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain, a débuté par un temps fort pour les Blues. Ils ont concrétisé cette période favorable grâce à Hakim Ziyech, buteur d'une reprise en un temps sur un centre de Kai Havertz (1-0, 27e). L'international marocain a malgré tout dû céder sa place quelques minutes plus tard, visiblement assez sévèrement touché à l'épaule. Le sous-marin jaune s'est ensuite réveillé. Le gardien de Chelsea Edourd Mendy a été l'auteur d'une très belle parade sur un tir de Boulaye Dia (33e). Juste avant la mi-temps, Alberto Moreno a vu sa reprise de volée s'écraser sur la transversale (45e+4). Les Espagnols ont continué sur leur lancée au retour des vestiaires avec une frappe de Gerard Moreno sur le poteau de Mendy, coupable d'une relance manquée (52e). Le portier français s'est ensuite racheté sur un tir de Manu Trigueros (69e) mais s'est finalement retourné sur un tir de Gerard Moreno (1-1, 73e). La fin de match, entre deux équipes encore perfectibles sur le plan physique, ne restera pas dans les annales du football européen. C'est la deuxième fois que Chelsea remporte cette Supercoupe après son sacre de 1998 contre le Real Madrid. Les Blues restaient sur trois défaites de rang, en 2012 contre l'Atlético de Madrid, en 2013 contre le Bayern Munich et en 2019 contre Liverpool. Le RSC Anderlecht (1976, 1978) et le FC Malines (1988) sont les deux clubs belges qui figurent au palmarès de la compétition. Pour Chelsea, cette victoire lance parfaitement un exercice qui doit être celui de la confirmation. Thomas Tuchel, arrivé fin janvier à Stamford Bridge à la place de Frank Lampard, a remporté la C1, atteint la finale de la Coupe d'Angleterre et terminé à la 4e place de Premier League. Pour parvenir à ses fins, le technicien allemand pourrait voir arriver Romelu Lukaku dans la capitale anglaise en provenance de l'Inter Milan. Le Diable Rouge est annoncé en instance d'arrivée par la presse. Chelsea lancera déjà samedi (16h) son championnat par la réception de Crystal Palace.