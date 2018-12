Chelsea et Hazard, avec deux assists, font chuter Man City pour la première fois (2-0)

Le duel entre ces deux équipes accros à la possession de balle a dans un premier temps tourné à l'avantage des Citizens qui ont confisqué le cuir et se sont créés les meilleures occasions de but, notamment avec Leroy Sané (32e et 33e). Sans pitié, Chelsea a attendu la 45e minute pour prendre les commandes de la rencontre sur sa première frappe au but du match. Étouffé par deux joueurs venus lui bloquer l'angle de tir, Eden Hazard est parvenu à faire passer le ballon entre les jambes de ses adversaires pour servir Kante au point de penalty. La frappe puissante du petit français n'a laissé aucune chance à Ederson.

En deuxième période, Manchester City a continué d'avoir la possession du ballon mais s'est montré moins incisif dans le rectangle. Chelsea est pour sa part resté bien organisé et est parvenu à planter un deuxième but sur un corner botté par Eden Hazard et repris victorieusement de la tête par David Luiz (78e).

Auteur de son 9e assist de la saison en championnat, le Diable rouge a aidé son équipe à rejoindre Arsenal à la 3e place de Premier League avec 34 points. Les Blues se rapprochent aussi à sept points de City, tout en restant à huit longueurs de Liverpool. Tottenham (33 pts) qui se déplace à Leicester samedi soir, peut toujours leur reprendre la troisième place.