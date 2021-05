La finale de la Ligue des Champions sera entièrement anglaise, comme en 2019. Mercredi, Chelsea a battu le Real Madrid sur le score 2-0, confirmant un partage (1-1) acquis dans la capitale espagnole la semaine dernière.

Chelsea, très bien en place et maitrisant à merveille la disposition tactique de son entraîneur Thomas Tuchel, a allumé la première mèche de cette seconde demi-finale. Une lourde frappe d'Antonio Rüdiger a obligé Thibaut Courtois de repousser avec les poings (12e).

Le Real Madrid s'est lui heurté à un Edouard Mendy auteur de plusieurs arrêts déterminants, notamment sur des tentatives de Karim Benzema (26e, 36e).

Après un premier but annulé, Timo Werner a ouvert le score. Après un décalage de N'Golo Kanté, Kai Havertz a subtilement lobé Courtois mais sa tentative a trouvé la transversale. A l'affut, Werner n'a eu aucun mal à ouvrir le score d'une tête piquée alors que le but était vide (1-0, 28e).

Peu en vue offensivement, le Real Madrid est resté dans la partie grâce à Courtois. Le portier des Diables Rouges a notamment remporté son duel contre Kai Havertz (59e), dix minutes après avoir été sauvé par sa transversale sur une tête de Havertz (47e).

Monté en cours de partie, Christian Pulisic a offert le but de la qualification à Mason Mount. L'Américain a temporisé dans la surface avant de parfaitement servir l'Anglais en retrait. Cette fois, Courtois n'a rien pu faire contre la reprise de Mount au petit rectangle (2-0, 85e). Titulaire, Eden Hazard est descendu à la 89e minute.

Chelsea défiera Manchester City le samedi 29 mai au Stade Olympique Atatürk d'Istanbul. Mardi, les Anglais ont battu le Paris Saint-Germain sur le score de 2-0 après avoir déjà enlevé l'aller (1-2). Les Skyblues joueront leur première finale alors que les Blues tenteront d'ajouter une deuxième C1 à leur palmarès. En 2012, les Londoniens avaient battu le Bayern Munich aux tirs au but.

Tuchel et Thiago Silva, battus la saison dernière avec le PSG par le Bayern en finale, auront l'occasion d'ajouter une ligne à leur palmarès.

Samedi (18h30), City et Chelsea s'affronteront en Premier League dans une préparation à cette grande finale continentale.

