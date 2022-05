Parti d'Anderlecht à 15 ans pour rejoindre les Londoniens, Musonda Jr. n'a jamais confirmé son statut d'immense espoir du football belge, enchaînant les prêts et subissant surtout une grave blessure au genou qui aurait pu mettre sa carrière en danger.

Charly Musonda Jr. a annoncé mardi, sur les réseaux sociaux, son départ de Chelsea. Le milieu offensif, 25 ans, avait quitté Anderlecht il y a dix ans pour Chelsea, mais n'a jamais pu confirmer les grandes attentes placées en lui à Londres.

Considéré comme l'un des plus grands talents belges de sa génération, Musonda avait quitté Anderlecht à l'âge de 15 ans pour Chelsea. Il a tour à tour été prêté au Betis Séville, au Celtic et à Vitesse. Dans ce dernier club, il a été victime d'une grave blessure au genou qui a mis sa carrière en danger. Il a pu rejouer deux ans plus tard, en septembre dernier.

Son contrat à Chelsea arrive désormais à échéance. "Quand je remets tout en perspective et que je regarde en arrière, après tout ce que j'ai vécu à Chelsea, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être au club", a déclaré Musonda dans une vidéo publiée sur Instagram. "Il n'y a pas d'excuse, comme mes blessures ou si j'avais joué plus", a-t-il ajouté. "Je ne regarde pas cela de cette manière. La seule manière dont je vois ça, c'est que j'ai eu de la chance d'être ici, de faire partie d'un si grand club", a ajouté Musonda qui remercie ses équipiers, ses entraîneurs et tous les supporters.

