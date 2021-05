Charly Musonda, l'ancien, celui qui a épaté avec Anderlecht, a connu une carrière marquée par les blessures. Son fils, Charly Musonda Junior, marche sur ses traces point de vue galères.

Considéré comme - peut-être - le plus beau produit jamais sorti du centre de formation d'Anderlecht, il a aujourd'hui 24 ans, mais n'est encore nulle part dans le monde des pros. Lui, le gars qui avait fait le buzz en jonglant avec une paire de chaussettes en boule dans un vestiaire de Chelsea, est toujours dans l'attente de son vrai départ.

Il y a eu des prêts au Betis, au Celtic, à Vitesse Arnhem. Mais surtout des désillusions et des pépins physiques.

Il vient de se confier à la BBC et il y croit toujours: "Je me sens comme un combattant qui se prépare pour un combat de boxe. Ce serait un incroyable, une histoire incroyable. Chaque jour est une étape du voyage, chaque jour est plus proche d'un retour. Je suis sur la bonne voie." Il est toujours sous contrat avec Chelsea et a repris récemment les entraînements avec le noyau U23.

