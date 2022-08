Le précédent record appartenait à Jonathan David qui avait quitté La Gantoise pour Lille en échange de 27 millions d'euros.

Le transfert de Charles De Ketelaere du Club de Bruges à l'AC Milan, estimé à 35 millions d'euros (avec les bonus), est le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League. Le précédent record était détenu par La Gantoise qui avait obtenu 27 millions d'euros pour le transfert du Canadien Jonathan David à Lille.

Il est le premier à passer la barre des 30 millions d'euros. Le transfert du désormais ex-Brugeois est aussi le plus cher pour un joueur belge évoluant en Pro League après celui de Jérémy Doku d'Anderlecht à Rennes pour un montant estimé à 26 millions d'euros. Wesley, passé du Club de Bruges à Aston Villa en 2019, et Youri Tielemans, passé d'Anderlecht à Monaco en 2017, complètent le top 5 avec un montant estimé chacun à 25 millions d'euros.

Top 10 des transferts sortants issus de la Jupiler Pro League:

1. Charles De Ketelaere (du Club de Bruges vers l'AC Milan) 35 millions d'euros (2022)

2. Jonathan David (de La Gantoise vers Lille) 27 millions (2020)

3. Jérémy Doku (du RSC Anderlecht vers Rennes) 26 millions (2020)

4. Wesley (du Club de Bruges vers Aston Villa) 25 millions (2019)

5. Youri Tielemans (du RSC Anderlecht vers Monaco) 25 millions (2017)

6. Odilon Kossounou (du Club de Bruges vers Leverkusen) 23 millions (2021)

6. Sander Berge (de Genk vers Sheffield United) 23 millions (2020)

8. Victor Osimhen (de Charleroi vers Lille) 22 millions (2019)

9. Marouane Fellaini (du Standard vers Everton) 22 millions (2008)

10. Aleksandar Mitrovic (du RSC Anderlecht vers Newcastle) 18,5 millions (2015)

