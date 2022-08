Le Diable rouge a été présenté à la presse italienne ce vendredi. Il a notamment été comparé à Kakà, l'ancien Ballon d'or brésilien qui a connu ses heures de gloire à San Siro.

Charles De Ketelaere est depuis quelques jours un joueur de l'AC Milan. "Ce club donne sa chance aux jeunes", a résumé le Diable Rouge vendredi lors de sa présentation. "Les jeunes peuvent progresser, deviennent meilleurs et aident l'équipe à s'améliorer. Cela a joué dans mon choix."

Le transfert de 'CDK' chez le champion d'Italie a mis du temps à se finaliser. "Ces dernières semaines ont été intenses", a confirmé l'attaquant. "J'ai fait part à mes agents de mon choix de venir à Milan. Après, c'était à eux et aux clubs de se mettre d'accord. J'ai attendu et j'ai dû céder quelque chose, mais au final je suis ici, c'est ce qui compte."

De Ketelaere a pu découvrir l'ambiance de Milanello et la ferveur des 'tifosi'. "J'ai senti la passion des fans. J'aime cela, c'est pour eux que nous jouons au football. Le travail à l'entraînement est intense. Je suis prêt, j'ai toujours connu cela. Le niveau est juste plus élevé. Je suis heureux d'affronter cette intensité."

Comparé à Kakà

Le Diable Rouge a été comparé à Kaka dans la presse et par ses nouveaux supporters. "Je sais quel joueur fantastique il était. Nous sommes peut-être similaires, mais je possède mes qualités, mes caractéristiques. J'espère pouvoir apporter la même chose que lui à Milan." De Ketelaere a expliqué avoir discuté avec Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. "Il n'a pas essayé de m'influencer. J'ai dit que je voulais aller à Milan. L'important, c'est de jouer en vue de la Coupe du monde. Je suis convaincu de recevoir du temps de jeu ici. Ce sera à moi de saisir les occasions afin d'être convoqué. Je ne voulais pas laisser filer la chance d'aller à Milan."

null

Les conseils de Roberto Martinez

Le jeune Belge devrait effectuer ses débuts sous son nouveau maillot samedi contre Vicence en match de préparation. "L'entraîneur Stefano Pioli m'a dit qu'il me donnera du temps de jeu. Je suis impatient." Joueur polyvalent, De Ketelaere a été interrogé sur son rôle préféré. "Je préfère être plus offensif, jouer près d'un attaquant. Soit comme deuxième attaquant soit comme milieu offensif."

Milan a remporté le dernier championnat d'Italie, mettant fin à une disette de onze ans, mais n'avait pas réussi à sortir des groupes de la Ligue des Champions, terminant quatrième d'un groupe relevé avec Liverpool, l'Atlético Madrid et Porto. "Passer au tour suivant en Ligue des Champions sera l'un des gros objectifs.

Avec l'équipe que nous avons, nous devons tout faire pour y arriver", pense De Ketelaere. À Milan, il aura notamment pour équipier Zlatan Ibrahimovic, actuellement blessé. "Je peux apprendre beaucoup d'un tel joueur, quand tu vois depuis combien de temps il est dans le football européen... Je suis jeune et je peux apprendre beaucoup des joueurs plus expérimentés. Je suis impatient de jouer avec lui."

