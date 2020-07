Charleroi s'est incliné 3-0 face à Metz en match amical, vendredi au centre d'entraînement messin à Frescaty.

Le match s'est déroulé en trois périodes: 2x45 minutes puis une 3e période de 30 minutes.

Après 90 minutes, le score était de 2-0 pour les Grenats, après les buts d'Ambrose (51e) et Boulaya (87e). Gueye a fait 3-0 à la 113e minute.

Charleroi affrontera de nouveau une équipe française pour son prochain match de préparation, samedi prochain contre Nantes.

Les Zèbres rendront visite aux champions du FC Bruges le samedi 8 août en ouverture du championnat 2020-2021.

L'Antwerp recevait pour sa part Lyon et Jason Denayer en match de préparation. Mené 0-3 après les buts de Dembélé (25e), Seck (contre son camp à la 44e) et Cornet (48e), le Great Old a réduit l'écart à 2-3 en seconde périoide par Hongla (70e) et Buta (78e).

Il s'agissait du dernier match de préparation de l'Antwerp, qui affrontera le Club de Bruges le 1er août en finale de la Coupe de Belgique.

