Le Club Bruges a été versé dans le groupe F de la Ligue des Champions avec les Russes du Zenit Saint-Pétersbourg, les Allemands du Borussia Dortmund et les Italiens de la Lazio Rome.

Le champion de Belgique figurait dans le 4e et dernier chapeau. L'an passé, les Brugeois s'étaient classés troisièmes d'un groupe avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Galatasaray, et avaient ainsi été reversés en Europa League.

