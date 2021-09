Engagé dans le groupe A en compagnie du Manchester City de Kevin De Bruyne et Roméo Lavia, le FC Bruges présentera logiquement un tiers des effectifs belges engagés dans la prestigieuse compétition européenne.

Vingt-sept joueurs belges vont prendre part à la prochaine Ligue des Champions. Parmi eux figurent Kevin De Bruyne, finaliste malheureux avec Manchester City la saison dernière, et Romelu Lukaku, qui a rejoint Chelsea, tenant du titre.

Lavia et De Bruyne dans le groupe du FC Bruges

Le groupe A du Club de Bruges, présenté comme le "groupe de la mort", verra Manchester City et le Paris Saint-Germain s'affronter à deux reprises. Outre l'inévitable Kevin De Bruyne, le jeune milieu de terrain Roméo Lavia, formé au RSC Anderlecht, est aussi présent au sein de l'effectif des Skyblues. Lavia, élu Joueur de la défunte saison chez les U23 mancuniens, pourrait recevoir du temps de jeu.

Carrasco retrouvera Saelemaekers et peut-être Origi (s'il joue)

Trois Belges sont présents dans le groupe B. Yannick Carrasco tentera de s'illustrer avec l'Atlético de Madrid dans une compétition qu'il connait bien alors qu'Alexis Saelemaekers va y faire ses débuts avec l'AC Milan, de retour pour la première fois depuis l'exercice 2013-2014. Enfin, Divock Origi, qui n'a pas encore joué une seule minute avec Liverpool cette saison, fait aussi partie de l'effectif des Reds sur la scène européenne.

Batshuayi retrouve Dortmund (et ses trois Belges)

Le Borussia Dortmund de Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel fait office de favori du groupe C dans lequel se trouve Besiktas. Le club turc pourra compter sur Michy Batshuayi, prêté par Chelsea et chargé d'alimenter le marquoir.

Des retrouvailles avec l'Inter (qui n'a plus de Belges) pour Courtois et Hazard

Comme lors de la saison dernière, le Real Madrid de Thibaut Courtois et d'Eden Hazard se retrouve dans le groupe de l'Inter, champion d'Italie mais orphelin de son buteur Romelu Lukaku. Les Madrilènes, avec Carlo Ancelotti arrivé en lieu et place de Zinédine Zidane, comptent 13 sacres en Ligue des Champions, un record.

Deux cadors européens pour Vertonghen

Dans le groupe E, Benfica et Jan Vertonghen auront fort à faire afin de se qualifier pour les huitièmes de finale. En effet, ils vont devoir croiser la route du Bayern Munich et du FC Barcelone, prétendants aux lauriers.

Les "loups" belges face au Lillois Onana

Le groupe G présente aussi une coloration belge. En effet, le VfL Wolfbsurg affiche pas moins de quatre représentants noir-jaune-rouge. Indéboulonnable gardien des Loups, Koen Casteels a été rejoint cet été par Sebastiaan Bornauw, le jeune milieu de terrain 18 ans Aster Vranckx et Dodi Lukebakio. Ils figurent tous dans l'effectif de l'entraîneur néerlandais Mark van Bommel. Du côté de Lille, champion de France devant le PSG la saison dernière, Amadou Onana, arrivé cet été depuis Hambourg, pourrait aussi engranger de l'expérience.

Big Rom' pour prolonger le titre de Chelsea

Enfin, Romelu Lukaku tentera de continuer sur les mêmes bases statistiques que la saison précédente avec l'Inter, lors de laquelle il avait marqué quatre buts en cinq matches. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, qui a renforcé les rangs de Chelsea cet été, a entamé sur les chapeaux de roue son retour à Londres. Il a marqué trois buts en autant de sorties en Premier League.

Neuf brugeois

Avec les Brugeois Simon Mignolet, Senne Lammens, Ignace Van der Brempt, Brandon Mechele, Noah Mbamba, Tibo Persyn, Hans Vanaken, Mats Rits et Charles De Ketelaere, c'est un total de 27 joueurs belges qui sont présents dans les listes définitives des clubs engagés en Ligue des Champions cette saison.

