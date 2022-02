Manchester City, largement favori, a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des champions en atomisant le Sporting Portugal 5-0 mardi à Lisbonne en 8e aller de C1.

Les champions d'Angleterre en titre ont pris l'avantage sur leur première occasion par l'intermédiaire de Riyad Mahrez (1-0, 9e) puis Bernardo Silva a rapidement inscrit le but du break (2-0, 17e).

Peu après la demi-heure de jeu, Phil Foden a marqué à son tour (3-0, 32e) et Bernardo Silva a donné des airs de balade à la première période en s'offrant un doublé (4-0, 44e). Lors du second acte, Raheem Sterling a inscrit le but de la "manita" et parachevé le succès anglais au Portugal (5-0, 58e).

Largement supérieur à son adversaire, City a pu tranquillement réciter sa partition habituelle. En monopolisant le ballon et en multipliant les variations, le finaliste de la dernière Ligue des champions n'a connu aucune difficulté pour trouver les failles dans le bloc des Lions du Sporting.

Silva voit double

Jamais véritablement inquiétés, les Citizens ont ouvert le score peu après l'entame.

Riyad Mahrez a profité d'un ballon repoussé dans ses pieds par le gardien du Sporting Antonio Adan après une frappe de Phil Foden pour marquer son sixième but en C1 cette saison après recours à la VAR (1-0, 9e).

Quelques minutes plus tard, sur un corner mal dégagé par Matheus Reis, Bernardo Silva a déclenché une puissante demi-volée du gauche qui a violemment heurté la transversale avant de finir au fond des filets (2-0, 17e).

Intenable sur son aile droite, Riyad Mahrez est passé de buteur à passeur en adressant un bon centre à ras de terre repris victorieusement par Phil Foden au coeur de la surface portugaise pour le troisième but des Sky Blues (3-0, 32e). L'équipe entraînée par Pep Guardiola a ainsi fait honneur à sa moyenne de buts cette saison en Ligue des champions, à trois réalisations par rencontre.

Ancien du Benfica Lisbonne, le grand rival du Sporting Portugal, Bernardo Silva a signé un doublé en reprenant un centre en retrait de Raheem Sterling, le ballon étant dévié par Gonçalo Inacio avant de tromper Antonio Adan (4-0, 44e).

Récital

Au retour des vestiaires, Silva a cru au triplé mais le but de la tête de l'international portugais a été refusé pour une position de hors-jeu avec l'assistance de la VAR (50e).

Désormais en gestion, les actuels leaders de la Premier League ont poursuivi leur récital sans perdre en efficacité. Déjà auteur d'un triplé ce week-end face à Norwich, Raheem Sterling a profité d'une mauvaise relance d'Adan pour envoyer un magnifique tir enroulé depuis la limite gauche de la surface qui a terminé sa course dans la lucarne opposée (5-0, 58e). Le dernier but d'une rencontre à sens unique.

Après n'avoir fait qu'une bouchée du champion du Portugal en titre, l'horizon de Manchester City vers les quarts de finale de la C1 est bien dégagé. Le match retour, prévu le 9 mars, ne devant désormais représenter qu'une simple formalité.

