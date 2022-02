Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 de justesse mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Un grand Thibaut Courtois a retardé l'échéance en arrêtant, notamment, un penalty de Lionel Messi à la 62e minute, avant de céder dans les dernières secondes face à Kylian Mbappé (90+4). Les Parisiens ont assuré le minimum avant le match retour prévu le 9 mars.

La première mi-temps était à mettre au crédit des Parisiens qui mettaient le pied sur le ballon. Une domination sans beaucoup d'occasions. La seule réelle possibilité venait des pieds de Kylian Mbappé à la 18e minute. L'international français tentait sa chance dans le rectangle, mais ne trompait pas Thibaut Courtois attentif.

Juste après la pause, le PSG mettait la pression sur le but de Thibaut Courtois. Après une superbe combinaison, Mbappé tentait sa chance dans le rectangle et le gardien belge empêchait le Français d'ouvrir la marque grâce à une superbe détente (49e).

Le portier était encore à la bonne place pour intervenir dans les pieds de l'attaquant parisien (52e) ainsi que sur des frappes de Lionel Messi (53e) et du même Mbappé (56e).

A l'heure de jeu, très remuant depuis le début de la rencontre, Mbappé se faisait faucher dans le rectangle par Daniel Carvajal. Monsieur Orsato n'hésitait pas et indiquait le point de penalty. Messi se plaçait derrière le ballon et voyait son envoi repousser sur la ligne par Thibaut Courtois (62e). Le dernier rempart des 'Merengues' maintenait les siens dans la rencontre.

Eden Hazard faisait sa montée au jeu à la 82e minute à la place de Vinicius.

Dans les dernières secondes, Kylian Mbappé trouvait enfin l'ouverture. Le Français se frayait un chemin dans la défense madrilène avant de placer entre les jambes de Thibaut Courtois (90e+4).

Benzema était de retour dans l'effectif du Real Madrid après une blessure à la jambe gauche qui l'a tenu éloigné des terrains pendant trois semaines. Eden Hazard, quant à lui, prenait une nouvelle fois place sur le banc, contrairement à Thibaut Courtois, indéboulonnable entre les perches des 'Merengues'.

Du côté du Paris Saint-Germain, Neymar n'était pas encore assez remis de son entorse de la cheville encourue le 28 novembre à Saint-Etienne. Le Brésilien prenait toutefois place sur le banc pour la première fois depuis sa blessure mais eest apparu à la 72e. L'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, avait décidé de titulariser Gianluigi Donnarumma dans les buts, renvoyant Keylor Navas sur le banc.

Le match retour aura lieu le 9 mars en Espagne, au stade Santiago Bernabeu du Real Madrid.

