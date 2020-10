Le Club Bruges a été versé dans le groupe F de la Ligue des Champions avec les Russes du Zenit Saint-Pétersbourg, les Allemands du Borussia Dortmund et les Italiens de la Lazio Rome.

Le champion de Belgique figurait dans le 4e et dernier chapeau. L'an passé, les Brugeois s'étaient classés troisièmes d'un groupe avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Galatasaray, et avaient ainsi été reversés en Europa League.

Cette année, Bruges a donc hérité du Zenit, champion de Russie, comme tête de série. Le Borussia Dortmund, vice-champion d'Allemagne, compte trois Diables Rouges dans ses rangs, Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier. Quatrième du dernier championnat d'Italie, la Lazio compte aussi deux Belges dans son effectif, Silvio Proto et Jordan Lukaku.

En raison du coronavirus, la phase de groupes se disputera à un tempo serré cette saison: la première journée se disputera les 20 et 21 octobre. Les suivantes s'enchaîneront: la deuxième est prévue les 27 et 28 octobre et la troisième les 3 et 4 novembre. La quatrième journée se tiendra les 24 et 25 novembre, la cinquième les 1er et 2 décembre et la dernière les 8 et 9 novembre.

Les deux premiers de chaque groupes se qualifieront en 8e de finale, les troisièmes seront reversés en 16e de finale de l'Europa League et les quatrièmes seront éliminés.

Il n'y aura qu'un seul club belge en Ligue des Champions cette saison, La Gantoise, vice-championne de Belgique, ayant été éliminée en barrages.

Les avis sont partagés à Bruges

Les avis étaient partagés à Bruges après le tirage au sort de la Ligue des Champions. Malgré l'absence de grands noms, l'entraîneur brugeois Philippe Clement estime que le défi n'en sera pas moins grand. "Le groupe est moins sexy que l'an passé pour le monde extérieur, mais il s'agit bien d'équipes avec un budget plus élevé que le nôtre", a expliqué le T1 brugeois.

Clement estime qu'il ne faut pas sous-estimer le groupe. "Il y a des équipes que nous ne connaissons pas tout à fait bien, donc nous devrons bien informer les joueurs. Nous essayerons d'obtenir le maximum."

"J'espérais Liverpool ou Barcelone, mais dans ce groupe ça se jouera sur des détails", a commenté le capitaine Ruud Vormer. "Bien que Dortmund soit au-dessus selon moi."

Le gardien Simon Mignolet était lui heureux du tirage. "Les équipes sont audacieuses selon moi, donc tout dépendra des dernières journées." Selon le gardien, le groupe offre aux Brugeois l'opportunité de prendre des points, même si cela dépendra des circonstances. "Nous ne savons pas encore s'il y aura des spectateurs. Ce qui fera une grande différence à Dortmund, par exemple", a déclaré Mignolet.

La composition complète des huit groupes Le tenant du titre Bayern Munich se retrouve dans le même groupe que l'Atlético Madrid en Ligue des champions, d'après le tirage au sort qui a placé jeudi la Juventus de Cristiano Ronado face au FC Barcelone de Lionel Messi. - Groupe A - Bayern Munich (GER, tenant du titre) Atlético Madrid (ESP) Salzbourg (AUT) Lokomotiv Moscou (RUS) - Groupe B - Real Madrid (ESP) Shakhtar Donetsk (UKR) Inter Milan (ITA) Mönchengladbach (GER) - Groupe C - Porto (POR) Manchester City (ENG) Olympiakos (GRE) Marseille (FRA) - Groupe D - Liverpool (ENG) Ajax Amsterdam (NED) Atalanta Bergame (ITA) Midtjylland (DEN) - Groupe E - FC Séville (ESP, vainqueur de la Ligue Europa) Chelsea (ENG) Krasnodar (RUS) Rennes (FRA) - Groupe F - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) Dortmund (GER) Lazio Rome (ITA) Club Bruges (BEL) - Groupe G - Juventus Turin (ITA) FC Barcelone (ESP) Dynamo Kiev (UKR) Ferencvaros (HUN) - Groupe H - Paris SG (FRA) Manchester United (ENG) Leipzig (GER) Istanbul Basaksehir (TUR)

